Alejandro Sanz hace llorar a su hija por su graduación

Hay sorpresas que se quedan guardadas en la memoria para toda la vida. Eso es lo que, seguramente, le pase a Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz. Y es que su padre, uno de los cantantes más valorados y seguidos a nivel mundial, le había hecho creer que no volaría de España a México para acudir a su graduación.

Pero nada más lejos de la realidad. Según ha enseñado el propio artista en redes, donde ha relatado paso a paso cómo ha sido el emocionante encuentro con su primogénita, esta ha vivido, a sus 22 años, uno de los días más importantes de su vida a nivel académico.

"Qué bonita inocencia la tuya, mi niña. Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo ❤️", le ha dedicado el cantante madrileño a Manuela en un post en el que detalla cómo ha sido esta sorpresa.

En él enseña, por ejemplo, capturas de su conversación de WhatsApp. "Este sábado me gradúo", le avisaba ella, a lo que el cantante le hacía creer que no iba a estar presente. "Yo hubiera querido ir, pero tengo muchas cosas que hacer aquí", escribía su padre. "Ya papi, me imaginé. No pasa nada", entendía Manuela.

Sin embargo, Alejandro se plantó en México, no sin antes rematar la broma. "¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?", le escribía en un texto que mandaba justo antes de entrar por la puerta del restaurante en el que Manuela estaba para sorprenderla.

La joven rompe a llorar desconsoladamente al verle mientras su padre le entregaba un bonito ramo de flores y se fundían en un abrazo en una imagen que, seguro, no se podrá quitar nunca de la cabeza.