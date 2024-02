Entrevista

Adlene Mohammedi (1987, Argel) es profesor de geopolítica y doctor por la Universidad de la Sorbona, con una tesis sobre la política exterior rusa hacia el mundo árabe. Además, ha coordinado y escrito dos estudios sobre Yemen en los últimos tres años, enfocándose principalmente en el papel de los Hermanos Musulmanes y el movimiento de los hutíes. Sobre esta organización y las implicaciones de sus ataques contra buques comerciales en el mar Rojo como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza ha dado a esta semana una conferencia en Madrid. Desde la sede de Casa Árabe atiende a 20minutos para analizar la situación en Gaza, la escalada de violencia en la región, la importancia de los rebeldes hutíes y la guerra en Yemen, un conflicto que supera ya los diez años y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Los ataques en el mar Rojo han vuelto a poner bajo el foco a los hutíes y la guerra en Yemen. ¿Cómo explica lo que está ocurriendo en la región?Hay quien cree que los hutíes son un movimiento pequeño de Yemen, una rebelión local, pero ahora con los ataques en el mar Rojo muchos han visto las implicaciones que pueden llegar a tener sus acciones. Lo ocurrido recuerda la importancia de la cuestión palestina en el imaginario de la zona. Ahora tenemos movimientos como Hamás en Gaza o Hezbolá en el Líbano que actúan contra Israel y que desempeñan un papel que los Estados intentaron desempeñar en los años 60 y 70 y ya no tienen. Y resulta que todos estos actores no estatales cuentan con el apoyo de un actor no árabe: Irán. En el mar Rojo hemos visto la respuesta de potencias como Estados Unidos o Reino Unido, pero es muy relevante geopolíticamente ver que no lo han hecho potencias locales como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que se negaron a participar.

En el pasado estos dos países lucharon contra los hutíes en la guerra de Yemen. ¿Por qué ahora no?Que no hayan participado ha sido percibido por los hutíes como una buena señal de que estos Estados ya no quieren continuar la guerra contra ellos. Los hutíes están tratando de mostrar que innegablemente ganaron la guerra contra los saudíes. Además, la retórica de los enfrentamientos con Israel atraen a mucha gente, incluso a sus oponentes. Muchos partidos yemeníes que eran claramente hostiles a los hutíes tuvieron que alabar la acciones de estos en defensa de la causa palestina porque la lucha contra Israel es vista positivamente. No solo en Yemen, sino en la mayoría del mundo árabe.

Desde 2022 hay una tregua en Yemen y se estaba negociando un proceso de paz. ¿Cómo ve el futuro del conflicto?La tregua ha sido respetada por las partes beligerantes. Tanto los hutíes como los saudíes. En términos de la guerra yemení, creo que de alguna manera podemos ser optimistas porque ya nadie parece interesado en continuarla. Los saudíes no consiguieron nada desde 2015 hasta 2022 a pesar de las enormes consecuencias humanitarias y el dinero gastado. Los hutíes se hicieron más fuertes y se expandieron territorialmente. No obstante, Arabia Saudí quiere sacar algo de la paz. En las negociaciones se están centrando en cuestiones importantes a corto plazo, como el pago de la reconstrucción o la cuestión humanitaria, porque hay problemas de agua y de seguridad alimentaria. Pese a ello, existen grandes interrogantes sobre el futuro del país. Puede que se ponga fin a la guerra, pero para evitar un conflicto congelado hay que encontrar una solución duradera desde el punto de vista político, aunque será difícil. ¿Querrán los hutíes compartir el poder con actores aliados de los saudíes? Ahora tenemos un territorio fragmentado, por lo que hay algunas tribus que disfrutan de ciertos niveles de autonomía. ¿Aceptarán participar en un nuevo Estado? ¿Presionará Emiratos Árabes Unidos a los separatistas del sur para que acepten este acuerdo?

Adlene Mohammedi durante su entrevista con 20minutos. José González Pérez

¿Tienen capacidad militar los hutíes para hacer daño más allá de lanzar misiles a barcos en el mar Rojo?No es descartable que esto les empuje a producir más arma o adquirirlas con la ayuda de Irán u otros actores. Son un movimiento impredecible. A los propios saudíes les sorprendieron con ataques en su territorio. No obstante, no estoy seguro de que puedan atacar Israel por la dificultad que entrañaría.

¿Qué intereses tienen los hutíes en el conflicto de Gaza?La cuestión palestina es transversal al mundo árabe. Desde el punto de vista ideológico, los hutíes son principalmente antiamericanos y antisraelíes. Está escrito en su propia bandera, que pone 'muerte a América y muerte a Israel'. Además, lo que está ocurriendo en Gaza es muy chocante y los hutíes también lo hacen porque es una forma de presionar. Incluido a los saudíes por si mañana decidieran normalizar sus relaciones con Israel. Los hutíes tal vez les estén advirtiendo de que no sería una buena idea. Y al mismo tiempo, es una buena ocasión para sumar gente a su causa en Yemen porque luchar contra Israel podría atraer respeto de los que defienden la causa palestina.

¿Qué ocurrirá cuando el Ejército israelí tome Gaza por completo?Tienen un problema, porque dicen que quieren erradicar a Hamás, pero al mismo tiempo mostraron intenciones de expulsar a toda la población palestina de Gaza, lo que es un crimen en términos de derecho internacional. Algunos dirigentes occidentales fingen creer que los israelíes quieren realmente erradicar a Hamás, pero ahora todo el mundo es capaz de ver que cuando matas a 12.000 niños, no estás erradicando a una organización. Israel disfruta hoy del apoyo ciego de muchos líderes occidentales y esto es un problema para la región y, lógicamente, para los palestinos. Pero además lo es también para los israelíes, porque estarán más amenazados que nunca. Lo que los hutíes hicieron en el Mar Rojo simplemente ilustra el hecho de que la forma en que estamos manejando esta cuestión no es la mejor en términos de paz.

¿Juega Rusia algún papel en el conflicto?El papel de Rusia es muy interesante porque está recibiendo crédito en el mundo árabe casi sin hacer nada. Simplemente ser diferente a los países occidentales. Bueno, no de todos los países porque la política exterior española no se parece a la francesa. La mayoría da un apoyo ciego a Israel que hace que los rusos sean considerados héroes en el mundo árabe. No están haciendo nada en particular, simplemente no quieren una guerra contra los hutíes y pidieron un alto el fuego en Gaza. Esa ha sido su posición, que debería ser la de cualquier país.

Moscú tiene buenas relaciones con Irán, que también juega un papel relevante en todo lo que ocurre en la región.Existe una buena relación entre ambos, pero no se trata de una alianza. Rusia también quiere mantener buenas relaciones con Arabia Saudí y con los países del Golfo. Y ahora, incluso después de lo ocurrido en Ucrania, Rusia ha comprendido que puede contar con todos los socios árabes, desde el norte de África hasta Oriente Medio. No quieren verse atrapados en una alianza, lo que quieren es mantener buenas relaciones con todos ellos. De hecho, cuando los aliados de Irán trataron de atacar a Israel desde Siria, el Gobierno ruso dijo que no lo apoyaba.