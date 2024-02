Omar Sánchez recibe un aluvión de críticas tras anunciar el cierre de su negocio: "¿Este chaval trabaja?"

No hay vuelta atrás. Omar Sánchez ha anunciado este jueves, 8 de febrero, el cierre de su negocio, Marcallao, la escuela de Paddle Surf que regenta en Las Palmas, su tierra natal, y que fundó junto a su exmujer, Anabel Pantoja.

"Os tengo que comunicar que Marcallao cierra sus puertas definitivamente, lamentablemente", ha expresado el canario a través de un comunicado que ha emitido en sus redes sociales, donde asegura que se trata de una drástica decisión tomada por una cuestión "personal y laboral".

"Ha sido una experiencia inolvidable; he conocido a gente maravillosa, hemos disfrutado y hemos compartido momentos únicos", ha reconocido el exconcursante de Supervivientes, que defiende que "a veces, hay que cerrar etapas" para poder "construir nuevos caminos".

Y es que, precisamente, este cambio de rumbo supone para él la apertura a "nuevos proyectos", pudiéndose centrar en adelante en aquellos que verdaderamente le hagan ilusión. "Si no estás al 100% en un trabajo, en un proyecto, y no le dedicas todo lo que requiere, al final no sale como uno quiere", ha explicado el novio de Marina García sobre el cierre de esta empresa, que también se dedica a la venta de ropa.

Sin embargo, y aunque asume su parte de responsabilidad, muchos internautas no han dudado en poner en duda la decisión de Omar hasta el punto de que, en las últimas horas, ha recibido un aluvión de críticas de parte de muchos de sus seguidores.

"Normal, si estás de vacaciones todo el día, cómo vas a atender tu negocio", "¿Este chaval trabaja? Porque está siempre de fiesta", o "Se veía venir desde hace algún tiempo", son algunas de las opiniones que se han vertido en su perfil de Instagram, donde argumentan que esta decisión es fruto de que, desde hace tiempo, "vive de las redes sociales".

Asimismo, frente a los que apuntan que esta decisión también parte de su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja, otros de sus seguidores han valorado positivamente su cambio de rumbo, mostrándole su apoyo y animándole a "emprender cosas nuevas" que "no le traigan ni una pizca de malos recuerdos".

"Quiero agradecer a todo el mundo, a todas esas personas que ha venido a la escuela, que ha comprado ropa, que nos sigue, que nos da todo ese apoyo, que nos da todo ese cariño. Muchísimas gracias, corazón. Sin ustedes, esto no habría sido posible", ha agradecido Omar en su comunicado, al tiempo que adelanta "cambios" que sus seguidores "verán próximamente".