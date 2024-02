Springsteen, Clapton, Sting y otros 54 músicos se unen para grabar una canción de Mark Knopfler

Bruce Springsteen, Ronnie Wood, Eric Clapton, Sting y Ringo Starr figuran entre 54 superestrellas del rock que se han unido para una grabación especial del tema Going home: Theme of the Local Hero, de Mark Knopfler, con fines benéficos.

El objetivo es recaudar fondos para la organización que lucha contra el cáncer entre adolescentes Teenage Cancer Trust y para la versión estadounidense de esta entidad, Teen Cancer America. Para esta canción de nueve minutos han contribuido también otros como David Gilmour, Brian May, Joan Armatrading y Pete Townshend.

El tema se abre con la última grabación que dejó en vida el legendario guitarrista Jeff Beck. El líder de The Who, Roger Daltrey, patrocinador honorario de Teenage Cancer Trust, ha aportado la armónica, mientras que Ringo Starr ha contribuido con la batería junto con su hijo, Zak Starkey, mientras que Sting lo ha hecho con el bajo.

La canción se lanzará el 15 de marzo bajo el lema de Guitar Heroes de Mark Knopfler, con ilustraciones de Peter Blake, que vienen a ser una especie de réplica de la portada del álbum de los Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967).

Por otro lado, las grabaciones han sido editadas en conjunto por el excompañero de banda y colaborador de Knopfler en Dire Straits, Guy Fletcher. "Lo que realmente quiero hacer, más que cualquier otra cosa, es simplemente agradecer a todos y cada uno por esta excelente respuesta", ha señalado Fletcher en un comunicado.

Algunos músicos han grabado en persona en los British Grove Studios, en el oeste de Londres, mientras que otros han enviado sus contribuciones desde todo el mundo.