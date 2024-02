Muere la madre de Bruce Springsteen, Adele, a los 98 años

Lo ha dado a conocer el propio Bruce Springsteen, de 74 años, a través de su cuenta de Instagram con sus algo más de millón y medio de seguidores: su madre, Adele, ha fallecido este miércoles a los 98 años de edad, 13 años después de que le diagnosticaran alzhéimer.

El músico conocido como The Boss ha publicado un vídeo conmovedor bailando junto con ella para dar a conocer la noticia. Además, le ha dedicado unas hermosas palabras, añadiendo parte de la letra de su canción de 1988 The Wish, la cual fue escrita dedicada a Adele, nacida el 4 de mayo de 1925.

"Recuerdo que por la mañana, mamá, escuchaba sonar tu despertador", decía la letra del tema que ahora ha recordado el rockero. "Yo me acostaba en la cama y te escuchaba preparándote para ir al trabajo, aquel sonido de tu estuche de maquillaje en el fregadero", decía la letra.

"Y las chicas de la oficina, todas con lápiz de labios, colonia y el susurro de vuestras faldas, qué orgullosas y felices parecíais siempre caminar de vuelta a casa desde el trabajo", continúa la canción. Springsteen se salta una estrofa para dar paso a aquella que más se acerca al vídeo que ha publicado.

"Ya no hay llamada telefónica el domingo, ni flores ni una tarjeta el Día de la Madre. Ya no estoy en una casa en la colina con un jardín y un pequeño y bonito patio. Tengo mi coche en Bond Street. Ahora soy adulto, pero me reconocerás al primer vistazo. Y nos buscaremos en un garito de rock and roll y saldremos a bailar", ha finalizado.

Además de su propio hijo, también han querido recordar a la fallecida Adele desde uno de los primeros locales en los que animó a tocar a su hijo —donde han recordado que de verdad solía bailar todas sus canciones, algo que los fans de su hijo han podido comprobar en varias ocasiones durante sus multitudinarios conciertos, dado que llegó a sacarla al escenario— como Steven Van Zandt, miembro de E Street Band.

"La matriarca de nuestra familia y una fuente incesante de energía positiva inspiradora", la ha definido el guitarrista, que ha declarado que era una mujer "única". Le sobreviven también sus otras dos hijas, hermanas menores del Boss, Pamela Springsteen y Virginia Shave. Su marido y padre de familia, Douglas, falleció en 1998.