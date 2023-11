Estos son los mejores 'riffs' de guitarra de todos los tiempos, según una encuesta

En el argot de la música, un riff de guitarra se define como una línea melódica de acompañamiento que generalmente abarca uno o dos compases y se repite a lo largo de una canción.

En la historia de la música rock ha habido grandes riffs en legendarias canciones y ahora, la cadena Sky ha hecho una encuesta, con motivo de un documental dedicado al tema, para elegir el mejor riff de la historia.

El número uno se lo lleva un himno de 1988: Sweet Child o' Mine, de los Guns N' Roses, seguido de Purple Rain de Prince, Sultans of Swing de Dire Straits y Smoke on the Water de Deep Purple, cerrando el top-5 otra canción de los Dire Straits, Money for Nothing.

Esta es la lista completa:

Sweet Child o' Mine - Guns N' Roses Purple Rain - Prince Sultans of Swing - Dire Straits Smoke on the Water - Deep Purple Money for Nothing - Dire Straits You Really Got Me - The Kinks Beat It - Michael Jackson (Eddie Van Halen) Every Breath You Take - The Police Walk This Way - Aerosmith Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd (I Can’t Get No) Satisfaction – Rolling Stones Born to Be Wild - Steppenwolf Whole Lotta Love - Led Zeppelin Purple Haze - Jimi Hendrix Johnny B. Goode - Chuck Berry Rebel Rebel - David Bowie Seven Nation Army - The White Stripes Day Tripper - The Beatles Back in Black - AC/DC Thunderstruck – AC/DC Paranoid - Black Sabbath Enter Sandman – Metallica

En la encuesta también se preguntó por el mejor guitarrista de todos los tiempos, y este es el resultado: