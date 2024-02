Miguel Rus: "Las infraestructuras pendientes condenan a Sevilla y condicionan su futuro"

Miguel Rus Palacios acaba de ser reelegido, por aclamación, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), cargo que ostenta desde 2012. La entidad representa y defiende los intereses empresariales de más de 12.000 empresas y autónomos de todos los sectores y negocia convenios colectivos que afectan a más de 50.000 empresas y a más de 300.000 trabajadores de Sevilla.

Compatibiliza el cargo con el de presidente y CEO del grupo Rusvel, fundado por su abuelo y ligado desde sus orígenes a la construcción. En un entrevista a 20minutos repasa la situación de los principales asuntos de actualidad que afectan a las empresas sevillanas como son, entre otros, la falta de infraestructuras, de Presupuesto municipal y de perfiles profesionales en todos los sectores, así como, por el lado positivo, el saneamiento de la economía andaluza o la senda de crecimiento.

¿Cuál es el principal reto que se plantea la CES para este mandato?Tenemos que centrarnos en dignificar la figura del empresario. Lo que más nos preocupa a la mayoría son los ataques que estamos sufriendo continuamente, que transmiten desmotivación ante unas circunstancias de falta de estabilidad política y de inseguridad jurídica. Eso, unido a la subida de los tipos de interés, a conflictos internacionales o a la sequía, retrae la inversión. No tenemos que estar tan pendientes de la política y sí más de las decisiones que tenemos que tomar en nuestros negocios, sobre lo que tú puedas mejorar en tu empresa, porque hay cosas que desgraciadamente no podemos llegar a cambiar.

Hablemos del déficit histórico de infraestructuras en Sevilla: SE-40, metro, conexión en tren con el aeropuerto, mejora de los Cercanías… ¿Hasta qué punto beneficiaría a la provincia contar con todas ellas en un tiempo razonable?Sevilla es la provincia española con menos inversión en infraestructuras desde 1985, no hay ninguna otra en la que esté tan hipotecada la movilidad y haya proyectos parados desde hace tanto tiempo. La SE-40 está prácticamente parada con el trayecto más importante, el paso del río, quedan todos los tramos desde Espartinas hasta volver a la N-4 y no hay voluntad política de actualizar los proyectos. Mi abuelo siempre decía que detrás de la infraestructura siempre va al desarrollo. Si no hay desarrollo, da lugar a la pobreza, y aquí en Sevilla tenemos los niveles de paro más altos y seis de los 15 barrios más pobres de España porque está hipotecada la movilidad, que afecta a la educación, la salud, los servicios básicos, al transporte, a la comunicación, a todo.

Además de la SE-40, ¿que otras infraestructuras son importantes a nivel empresarial?La línea 3 de metro, que estamos trabajando con la asociación de empresarios de Dos Hermanas y con los municipios del área metropolitana para que se amplíe hasta el polígono de La Isla y mezclar la movilidad de las personas con la movilidad de las mercancías. Y en el paso del río, se haga como se haga la SE-40, debería estar previsto también que pudiera pasar la línea 1 del metro en circular y comunicar el Aljarafe con el área sur de Sevilla. Tiene que haber un trabajo mucho más conjunto y consensuado, al menos con los dos grandes partidos políticos, que al final representan más del 90% de la población. También la conexión Santa Justa-Aeropuerto, que se podría usar muchísimo, no solo para el turismo.

La lista es larga, ¿hay alguna asignatura pendiente más?Tenemos dos asignaturas pendientes que están bloqueando el crecimiento de Sevilla. El Puerto, para garantizar la navegabilidad del Guadalquivir, que es una de las vías de comunicación prioritaria de la Comunidad Europea; y el tercer carril de la AP-4 de Sevilla-Cádiz, que ya tenía que estar previsto el proyecto. Al final, todas estas infraestructuras condenan a Sevilla a seguir en estas malas ratios, es una situación insostenible e injusta y que está condicionando el futuro de toda la provincia.

Si tuviera que establecer un orden de prioridades de todas estas infraestructuras, de más a menos urgente, ¿Cuál sería?Todas son prioritarias, la conectividad entre las distintas fórmulas de transporte es lo que da la competitividad a un territorio. Y Sevilla, siendo la capital de Andalucía, no debería tener ninguna de estas infraestructuras pendientes. Hay un hito que intento transmitir a los políticos, y es que todas esta infraestructuras estén terminadas para antes del centenario de la Exposición de 1929. Si nos ponemos todos juntos a pelear, se pueden hacer.



Sevilla no ha logrado aprobar aún un nuevo Presupuesto. ¿De qué manera se traduce esta incertidumbre en el tejido empresarial? Se nos ha abierto una puerta magnífica, que son los fondos europeos Next Generation, y si no se aprueban los Presupuestos los perdemos y se pone en riesgo un volumen de inversión muy importante, que serviría para transformar la sociedad, regenerar zonas en riesgo de exclusión y esa pobreza, con más empleo y menos paro. Estamos pidiendo, especialmente a los dos principales partidos políticos, que negocien pensando en Sevilla. Si no la CES saldrá diciendo todo lo que se ha perdido de presupuesto, de proyectos, y seguiremos liderando el ranking de los barrios más pobres este país.

Muchas voces critican el exceso de viviendas turísticas en Sevilla. ¿Cuál es su postura?En las viviendas turísticas que están en zonas residenciales a veces se abusa, vienen a pasarlo bien y a veces eso significa molestar la tranquilidad de los ciudadanos. Tenemos que procurar que tengan que ser gestionadas como pequeños espacios hoteleros y que las exigencias, las inspecciones y el seguimiento sea mucho mayor para que se cumpla toda esa normativa. Hay que pensar en el empleo, pero también en el derecho a descansar de los ciudadanos. Además, las limitaciones a las viviendas turísticas son buenas para el sector, porque ayudan a tener un turismo de calidad.

Hablando de turismo, ¿está de acuerdo con los que afirman que el centro se está convirtiendo en un parque temático para el visitante? El Ayuntamiento ha tomado medidas para no permitir las despedidas de soltero que no son la imagen que tenemos que dar de una ciudad como Sevilla. Y también se están tomando medidas para ampliar la almendra turística, que es el centro, pero obviamente el turista no se puede ir sin ver la Giralda, la Catedral y el Alcázar. Estoy de acuerdo en todas esas medidas que buscan un turismo de más calidad, de mayor poder adquisitivo y que se quede más noches, y en contra de fomentar un turismo low cost que al final genera una afluencia que termina interfiriendo en la vida de los ciudadanos.

¿Qué le parece la nueva ordenanza de veladores?Los veladores y las terrazas son nuestra forma de vida, un elemento fundamental dentro de la hostelería, y deben seguir manteniéndose, pero tenemos que saber compaginarlos con la circulación de los ciudadanos. La propia asociación de hosteleros es la primera que están exigiendo el cumplimiento estricto de la normativa. Y también estoy de acuerdo en adecuar los horarios de apertura a la realidad de la sociedad, pero siempre respetando las normas y garantizando la calidad de vida de los ciudadanos y residentes. El turista es un cliente que viene y se va, pero el residente es un cliente fijo y hay que cuidarlo.

Otro asunto que preocupa a los empresarios es la sequía. ¿Qué medidas reivindican desde la CES? El agua es el oro de nuestra tierra. El futuro andaluz siempre estará ligado a una gestión mucho más eficiente del agua con la reutilización del cien por cien. Hay zonas, como Almería, que lo están haciendo muy bien; y hay otras zonas que tenemos los deberes por hacer. Aquí tenemos que analizar opciones de desalación, más presas, más pantanos, trasvases... En definitiva, no desperdiciar ni una gota de agua.

¿Cómo valora las protestas de los agricultores y cuál es su postura?El daño que hizo la covid, unido a la inflación que ha habido de todos los costes, la disminución de la PAC, la burocracia de la Unión Europea, con cada vez más requisitos legales y medioambientales, la sequía, la falta de mano de obra cualificada, la subida del salario mínimo interprofesional... Esto ha llevado a la ruina al agricultor y ha hecho que el campo explote. Lo que están pidiendo es un modelo de agricultura que sea viable, sostenible y rentable, que no se permita la competencia desleal, que se revisen los acuerdos comerciales y las medidas de control en la frontera. En los próximos años todo tiene que ir a una mayor productividad y tenemos que hacer que toda esa inteligencia artificial se oriente a sustituir empleos cualificados que no tenemos.

¿A qué empleos se refiere?Tenemos altos índices de paro y todos los sectores productivos tienen falta de mano de obra cualificada: transportista de camiones, electricistas, mecánicos especializados, minería, soldadores, camareros preparados con idiomas en hostelería... Pero también faltan perfiles tecnológicos.

¿Cuál es la solución a esa falta de perfiles?Tenemos que acercar mucho más la formación a la realidad de las empresas y el mercado, y colaborar mucho más con la Universidad, donde vemos esos sectores de futuro y empleos tecnológicos. Muchas veces, la universidad pública es muy lenta en su adaptación a esos cambios, a diferencia de otras privadas, y estamos promoviendo dentro de nuestras propias empresas o asociaciones dar esa formación especializada. Ahora también hay formación dual.

Usted aboga por que el sector industrial alcance el 20% del PIB del tejido productivo.

Ese objetivo europeo es una asignatura pendiente en Sevilla y en Andalucía. Tenemos que fomentar que todos los procesos productivos se hagan en nuestra tierra y salga todo envasado, etiquetado con denominación de origen y exportándose a todo el mundo. Unirnos para producir bajo un paraguas de marca y que toda la cadena de valor quede en nuestra tierra para que todo el beneficio se quede aquí.

¿Y cómo lograrlo?Se tienen que dar las condiciones para que montar una industria aquí sea, como mínimo, igual de competitiva que en otras zonas, de España o Europa. Eso requiere de perfiles profesionales, infraestructuras, energía a un precio económico y unas comunicaciones que las hagan ágiles y competitivas, esa interconectividad es absolutamente clave. El cambio que se está produciendo de fotovoltaica va a ayudar mucho a que nuestra tierra sea cada vez más sostenible y pueda generar su propia energía con proyectos líderes europeos de hidrógeno verde. También tenemos que conseguir que las administraciones apoyen con esas modificaciones que se están haciendo de simplificación y disminución de burocracia. Y ser proactivos, ir a las a las empresas que están en esos sectores y preguntar qué necesitan.

Juanma Moreno ha firmado que Andalucía ha pasado de ser vagón de cola a locomotora de España. ¿Está de acuerdo o cree que aún queda camino por recorrer?Estoy de acuerdo con el presidente en parte. Queda mucho camino que recorrer y muchas cosas que mejorar, pero cada vez estamos más orgullosos de ser andaluces y tenemos una ventaja, que es estabilidad política. La Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento toman decisiones que ayudan a que la actividad económica y empresarial vaya a más. Andalucía es cada vez más competitiva, está cada vez más digitalizada, muy saneada, muy poco endeudada, muy poco apalancada y con muchas posibilidades de crecimiento. Estoy seguro de que, si no llega a ser por la sequía, Andalucía lideraría el crecimiento económico del PIB de toda Europa.

¿Qué opina sobre la nueva subida del salario mínimo interprofesional?Es una asignatura pendiente y tenemos que ir subiendo el salario mínimo profesional para adecuarlo y acercarlo a niveles de Europa. Con lo que no estamos de acuerdo es con que se haga desde una presión, una coacción o una amenaza. No es lógico, normal ni bueno para la economía que el salario mínimo haya crecido un 52% en cinco años. Está generando un crecimiento de los costes laborales de forma muy acelerada en muy poco tiempo. Si subes el salario mínimo profesional, tendrías que permitir que en la misma proporción se puedan subir esas tasas de esas concesiones, de esos productos o servicios que dan.

¿Cree que se ha recuperado el sector empresarial de la covid?Recuperados no. Quedan todavía tres años para terminar de devolver los préstamos covid y para pagarlos hay que recuperar las pérdidas, pero hay muchas empresas que no terminan de ganar dinero. Muchas se han quedado por el camino y temo que van a ser algunas más. Vamos en la buena dirección, pero cada vez que vamos saliendo pasa algo, la guerra de Ucrania y Rusia, lo de Mar Rojo... Un índice muy positivo del saneamiento que tiene nuestra economía es la disminución del endeudamiento de nuestras familias y de las empresas, pero el del Estado y el déficit público sube, eso no es viable y tiene que generar un PIB mayor.