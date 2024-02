Indemnizan a un familia con 1,5 millones de euros tras una operación que dejó a un niño parapléjico y con hidrocefalia

El Servei Català de la Salut, CatSalut, deberá indemnizar a una familia con 1,5 millones de euros por “mala praxis” durante una intervención testicular en el Hospital Sant Joan de Déu que dejó a Luca, que entonces tenía un año, parapléjico y con hidrocefalia, según ha informado este jueves la Asociación El Defensor del Paciente en rueda de prensa. Las graves secuelas que tiene tras la operación realizada hace algo más de año y medio, le obligan a ir en silla de ruedas, lleva una válvula instalada en la cabeza para drenar el líquido y no controla sus esfínteres, por lo que necesita curas y cuidados cada tres o cuatro horas.

El padre de Luca ha tenido que dejar de trabajar para poder hacerse cargo de las necesidades de su hijo, que va al colegio, pero hay que vigilar continuamente que no se dé golpes en la cabeza por la válvula que lleva y hay que practicarle las curas que requiere.

Inicialmente, la familia había solicitado una indemnización económica mayor, pero la abogada de El Defensor del Paciente que ha llevado el caso, Luisa Blanco, ha manifestado que no podían esperar más porque “el tema económico aprieta” y no podían seguir pagando los cuidados y tratamientos que Luca necesita y necesitará a lo largo de toda su vida. Así que, finalmente, han suscrito este acuerdo indemnizatorio previo al juicio.

Una operación “sencilla”

Luca acudió con sus padres, Óscar y Carla, al Hospital Sant Joan de Déu, en Esplugues, el 17 de julio de 2021 para someterse a una orquidopexia derecha, una operación “sencilla” de cirugía ambulatoria que no requiere hospitalización, consistente en alojar el testículo dentro del escroto.

Para realizar la intervención, a Luca le administraron anestesia lumbar mediante un catéter. La operación, en principio fue bien, y tras unas horas de control, Luca volvió con sus padres a casa. Sin embargo, tuvieron que volver al día siguiente porque el pequeño tenía fiebre a causa de una infección “grave cuyo origen no se sabía”, explica la abogada.

Concretamente, se trataba de «grave infección del canal medular” provocada por la entrada de la bacteria E.coli en la médula de Luca por la falta de “asepsia” en el momento de administrar la anestesia. A parte de este problema, el caso tomó más gravedad al no ser detectada.

Una semana sin diagnóstico

Los médicos no la detectaron hasta una semana después de acudir a urgencias, cuando la madre de Luca advirtió una afección de pus en la zona lumbar, donde le habían administrado la anestesia. Acto seguido, se procedió a realizar una resonancia magnética que puso de manifiesto el origen de la infección en la columna.

Fue operado inmediatamente pero los daños ya eran irreversibles. Además de la paraplejia desde la dorsal, los efectos de la bacteria E.coli habían subido por la médula hasta la cabeza produciendo una hidrocefalia. No obstante, Luca no sufrió daños neurológicos y sus funciones cognitivas no se han visto afectadas.

Tras esta intervención, entró en la UCI, donde estuvo tres meses. «Nos dijeron que tenía el 50% de posibilidades de vivir», han explicado los padres, que estuvieron durmiendo junto a él durante este período. El hospital achacó las complicaciones a la “mala suerte”, pero la abogada de la familia ha concluido que la negligencia previa provocó que “llegue un momento en que la infección avanza tanto que no hay vuelta atrás”.

Daños acreditados

El Defensor del Paciente considera que estos hechos el "daño desproporcionado" está "más que reconocido". Por un lado, la cirugía era "muy sencilla", y por otro, que si se hubiese detectado "inmediatamente" la infección de la médula donde se le puso el catéter para la anestesia, las secuelas no hubieran sido tan graves.

Con este acuerdo, la abogada ha manifestado que considera que el Hospital reconoce el error médico al aceptar este acuerdo. Pero hasta este momento, además de atender los cuidados y tratamiento que requiere Luca, tuvieron que sufragar la compra de una silla de ruedas, un coche adaptado e incluso tres informes periciales.