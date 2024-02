Tish, madre de Miley Cyrus, admite que sufrió un "colapso psicológico total" tras su divorcio

El cisma en la familia de Miley Cyrus ha ido un paso más allá con la visita de Tish Cyrus, madre de la artista, al pódcast Call Her Daddy este pasado martes. En él ha revelado cómo llegó a sufrir un "colapso psicológico brutal" después de su divorcio de quien había sido su marido durante casi 30 años, Billy Ray Cyrus.

Acompañada de su primogénita, Brandi, Tish ha hablado sobre cómo fue para ella tomar la difícil decisión en 2020, el mismo año en que murió su madre. "Fue una locura porque, si te digo la verdad, mis dos mayores miedos en la vida siempre habían sido quedarme sola y que mi madre falleciera", ha admitido.

"Pensaba sencillamente que no iba a saber sobrevivir cuando mi madre muriese y pasé como un mes de completo colapso psicológico. Fue lo peor, la verdad. No fue nada bueno", ha explicado Tish, de 56 años, quien el año pasado se casó de nuevo con el actor de Prison Break Dominic Purcell.

Tish ha recordado que llamó a su psiquiatra para pedirle que, "por favor", la internaran "en un hospital psiquiátrico", algo a lo que Daniel Amen, el doctor, le respondió: "No creo que eso sea lo mejor para ninguno de los dos". Asimismo, habló de cómo pasó la pandemia del coronavirus en California, mientras que Billy Ray se marchó a Tennessee.

"No podía comer. No pude dormir. No podía dejar de llorar. Literalmente pesaba como 130 [libras, unos 59 kilogramos]. No tenía a mi madre ni tampoco a mi esposo, que lo había sido durante 30 años. Mierda, tenía miedo", ha continuado, así como ha matizado que su matrimonio "llevaba mucho tiempo" mal.

"Creo que seguía por miedo, miedo literal, a estar sola", ha compartido, si bien descubrió su soledad como algo "enormemente transformador", sabiendo que esta vez era la definitiva —ya se habían separado tres años, entre 2010 y 2013—. "Me miraba y me decía: '¿Qué diablos estás haciendo?'. Y entonces tomé la decisión en firme y pensaba: 'Estoy siguiendo con mi vida'. Y, ¿sabes qué?, funcionó de la mejor manera", ha agregado.

Además, Tish ha tenido tiempo de responder a unas antiguas palabras de Billy Ray en las que decía que la serie Hannah Montana "destruyó" su familia. Según la madre de Miley, fue al contrario, puesto que ella instó al músico a intervenir de igual forma en la ficción interpretando también en la pequeña pantalla al padre de la artista.

"Miley ya había conseguido el papel de Hannah y yo ya estaba estresada pensando: '¿Qué vamos a hacer?'. Como madre, no podía tener a la mitad de mis hijos en Tennessee y estar [en Los Ángeles] con Miley, como iba a tener que hacer. No podía", ha confesado.

"Entonces pensé: 'Tengo que traerme a todos los niños [a California]'. Y fue entonces cuando le dije a Billy Ray: 'Oye, deberías venir a hacer la audición para el papel del padre'. Porque la gente te quiere —era muy conocido por su canción Achy Breaky Heart— y están muy interesados. Sí, va a suponer un recorte salarial, pero nuestra familia va a poder permanecer unida", ha rememorado.