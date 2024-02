Así funcionan los protocolos de atención a las víctimas de agresiones sexuales como el caso de Dani Alves

El juicio de Dani Alves por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona -que termina este miércoles- ha servido para poner la atención sobre el protocolo que se usa para atender a las víctimas de abusos sexuales, que implica a diversas instituciones.

Primer paso: acudir al hospital

El primer lugar al que deben acudir las víctimas de un abuso o violación es el hospital. Allí, los profesionales sanitarios están obligados a "acoger a la persona agredida en el centro hospitalario, procurando un ambiente adecuado de respeto, dignidad, intimidad y confidencialidad".

Además, según recoge el documento, tomarán muestras, harán revisiones ginecológicas y activarán, siempre que la víctima esté de acuerdo, el protocolo de abusos. Asimismo, elaborarán un parte con las muestras y las posibles lesiones.

Entre las recomendaciones que deben ofrecerle a la persona agredida están las de no lavarse, cambiarse de ropa o preservarla en caso de quitársela, no comer, no orinar o defecar y no enjuagarse la boca, hasta la toma de muestras, siempre "explicando adecuadamente las razones de cada una de estas".

Segundo paso: atención policial

Tras pasar por el hospital, la persona agredida recibe atención policial. Allí, las instrucciones para grupo de atención es "hacerle las mínimas preguntas posibles para no hacerle explicar lo mismo muchas veces". Además, más que la denuncia al momento, lo importante es que se informe en el hospital tras la agresión para preservar el máximo de pruebas posible.

Tercer paso: atención psicológica

La recuperación de las víctimas es un proceso largo en el que intervienen múltiples profesionales. Sentirse escuchadas es el paso fundamental para que una persona agredida pueda continuar con el proceso, por esa razón, a menudo los protocolos de las diferentes autonomías contemplan la asistencia y acompañamiento psicológico gratuito para las víctimas. Aun así, son necesarias políticas efectivas de prevención.