Quién es Brunenger, el 'streamer' argentino de IRL que se ha pasado a Kick

Bruno Kruszyn, el creador de contenido más conocido como Brunenger es uno de los streamers más controvertidos de los últimos años, después de saltar a la fama cuando aún era menor de edad.

Nació en septiembre de 2003 en Argentina y, con apenas 15 años, comenzó a hacer directo en su perfil de Twitch, animado por su pasión por Coscu. Estuvo dos años compaginando los directos con las clases de instituto, pero apenas alcanzaba los 10 espectadores.

Todo empezó a cambiar a finales de 2019, cuando dedicó su descanso de vacaciones a Twitch y consiguió hacerse partner. Con la llegada de la cuarentena empezó al hacer bromas en clases de Zoom de otros colegios en directo y sus números se multiplicaron.

En diciembre de 2020, ya se había posicionado como uno de los creadores referencia de IRL y ganó en los Coscu Awards los premios a Streamer Revelación y Mejor Streamer IRL.

Con un éxito imparable, comenzó su canal de YouTube y no volvió a los estudios. Centrado en Twitch, en 2021 le volvieron a banear durante meses, poco después de fichar como creador de contenido de Heretics.

No obstante, esta colaboración no duró mucho pues volvió a recibir otro castigo y ya no pudo volver a Twitch hasta finales de 2022, cuando ya se lanzó por completo al IRL.

En 2023, mientras hacía directos al mismo tiempo que conducía un taxi, anunció que se mudaba a Kick. Uno de los primeros creadores en dar el salto a la plataforma, que sigue haciendo directo IRL desde ella a día de hoy.

En el momento de su marcha, sumaba 1 millón de seguidores en Twitch y, ahora, a penas tiene 100.000 seguidores en Kick. No obstante, cuenta con 750.000 seguidores en TikTok y 448.000 suscriptores en YouTube.

Además es uno de los pocos finalistas a los Premios ESLAND que trabaja en Kick. Junto con Grenheir, Lluna Clark y Alana está nominado a Mejor Streamer IRL en los galardones de TheGrefg que se entregarán el 16 de febrero.