Doce fiscales han dado un paso al frente y han dicho que hay que investigar hasta el final las causas del procés. Y no son unos fiscales cualesquiera, sino los decanos de la carrera, los que han enviado el claro mensaje de que nada se puede dar por sentado si no se indaga con todas las armas del Estado de derecho. Puede que ellos no tomen la decisión final, como les avisa el Gobierno, pero el recado ahí queda: los jueces y fiscales son los que aplican la ley, también la de amnistía.