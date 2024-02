Mazón fusiona el Ivace y la AVI y crea una ventanilla única en innovación e industria

El Gobierno valenciano ha dado un primer paso en su plan de reducción del sector público instrumental y de simplificación administrativa con la fusión del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), creada por Ximo Puig, en un solo ente como ventanilla única que estará coordinado por cuatro directores generales de la Conselleria de Industria, de modo que la eliminación de los altos cargos de ambas entidades supondrá un ahorro de dos millones de euros para las arcas de la Generalitat en la presente legislatura. Según ha anunciado este martes el president Carlos Mazón, "esto solo es el inicio" y un "ejemplo de hacia donde vamos". Además, el Gobierno valenciano ha dado también luz verde a la creación de la Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Eficiencia del Gasto Público, que evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en los Presupuestos.

El Palacio de las Comunicaciones (antiguo edificio de Correos) de Valencia ha acogido la presentación de la nueva entidad, el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+I), a la que también asistieron la consellera de Innovación, Nuria Montes, empresarios, sindicatos y agentes del sector. Esta unión es "un ejemplo adelantado" de lo que será la estrategia emprendida por el Consell "hacia la simplificación, la reducción burocrática y la eliminación de estructura de grasa" administrativa que ha emprendido el Ejecutivo autonómico, dijo Mazón.

El president afirmó que, "cuando eliminas la grasa, queda el músculo" y subrayó la intención del Consell de terminar con "la acumulación basada en duplicidades que solo aportaba grasa administrativa, más peso y más lentitud a una administración ya de por sí mastodóntica" que constituía "un antídoto contra emprendedores". Mazón aseguró que la unión no supone "ningún recorte de personal que no sea directivo ni superfluo". En esa línea, puso en valor el "paradigma puesto en marcha desde el minuto cero en la Generalitat" con una "reflexión tan simple como que no hace falta una agencia TIC si tienes una dirección general TIC, o de calidad ambiental si tienes una dirección general de calidad ambiental".

La consellera Montes, por su parte, desgranó los cinco objetivos de esta integración. El primero es dar respuesta a los "procedimientos complejos" a los que hacen frente las empresas y hacerlos "más ágiles, fáciles y fiables buscando la gestión eficaz", simplificándolos en torno a una única entidad. En segundo lugar, se establece un modelo de ventanilla única "real" en la que presentar documentación y pedir información, para solucionar "la falta de coordinación" administrativas. Además, Ivace+i trabajará en desarrollar instrumentos financieros y captar fondos que permitan mejorar la disponibilidad de recursos para las empresas.

En cuarto lugar, promoverá las alianzas público-privadas para la atracción y retención de talento. Finalmente, se marca como objetivo promover las sinergias entre empresas, centros de investigación, universidades e institutos tecnológicos.

Por otro lado, el pleno del Consell ha aprobado la puesta en marcha de forma inmediata de la Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Eficiencia del Gasto Público, un nuevo órgano colegiado que se encargará de impulsar un sistema de evaluación del gasto con el objetivo de asegurar una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos, según informó la portavoz del Ejecutivo y titular de Hacienda, Ruth Merino.

La comisión realizará su labor en colaboración con todos los departamentos y entidades del sector público instrumental de la Generalitat, y, en palabras de Merino, es uno de los instrumentos con los que contará el Consell para "deshacer los entuertos que dejó" el Botànic. "Llevamos desde julio constatando que las cosas se pueden hacer mucho mejor", ya que se han tomado decisiones que han conllevado "desastres de organización", se han realizado actuaciones "sin criterio" y se han comprometido gastos "sin respaldo jurídico", denunció.

El PSPV critica la "eliminación" de la agencia

El PSPV acusa a Mazón de "cargarse" la principal herramienta de innovación de la Comunitat Valenciana al fusionar el Ivace y la AVI. "Carlos Mazón y Nuria Montes están disfrazando los recortes en innovación e industria", denuncia la portavoz socialista de Industria en Les Corts, Nuria Pina, quien asegura que en realidad se trata de la eliminación de la Agencia Valenciana de la Innovación.