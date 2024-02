China expone su poderío fotovoltaico en la feria de renovables de Madrid sin nervios por las medidas proteccionistas que estudia la UE

La Feria Internacional de Energía y Medioambiente (GENERA) abrió este martes sus puertas en Madrid con un evidente presencia de empresas de China. De allí proceden más del 99% de las células fotovoltaicas que se instalan en tejados y parque solares de todo el mundo y hasta el jueves ocuparan un puesto equivalente en la cita que reúne en IFEMA a fabricantes, distribuidores, prestadores de servicios y todo tipo de empresas del sector renovable. Entre todos los stands, fuentes del sector calculan que el 90% de los fabricantes de placas solares son empresas chinas. Muchas vienen por primera vez, a abrir mercado en España y sin demasiada preocupación por las medidas que pueda tomar la UE para proteger este sector en Europa donde, recuerdan, no hay ni una sola fábrica.

A primera hora de la mañana, cuando todavía son pocos los visitantes en el primer día de GENERA, es imposible que su numerosa presencia pase desapercibida. Así lo confirman fuentes del sector renovable español, que constatan una creciente presencia de empresas chinas que en la edición de este año se ha superado. La atribuyen a que el sector renovable español es cada vez más fuerte y que, poco a poco, GENERA se posiciona como una feria importante, con el objetivo de convertirse en una feria internacional y acercarse a las más punteras, como la de Múnich.

Apostados en sus respectivos stands, los fabricantes de paneles empiezan a recibir -con traductor en muchos casos- a potenciales clientes. También están por los pasillos, paseándose por el recinto, tomando café en los 'coffee corners' o en corros de sillas en reuniones más o menos improvisadas. Como el resto de la marabunta que a medio día sigue móvil en mano el paseo inaugural del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tres hombres con rasgos orientales intentan fotografiar a la delegación gubernamental. Antes de pronunciar unas palabras en las que subrayará el crecimiento y el potencial del sector renovable español, Sánchez hizo un paseo y se detuvo en algunos stands, como muestra de apoyo a la industria española.

Una de ella es un proveedor servicios relacionados con los proyectos, compras o financiación que viven un momento de crecimiento y que acaba de nombrar CEO al ex CEO de Inditex, Pablo Isla. Otra expone soluciones para limpiar las placas solares. En medio, Sánchez, Ribera y el resto de comitiva hicieron parada en el gran recinto del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, donde fueron cumplimentados por una delegación tan numerosa con ellos y el presidente recibió una explicación sobre las baterías de renovables allí expuestas.

Empleados de Brasil como traductores

Pero salvo excepciones como esa los stands de los fabricantes chinos de paneles ocupan lugares discretos, en las partes posteriores de la dos naves de IFEMA donde se celebra la feria y alejados de los grandes pasillos centrales. Sin embargo, su presencia es muy numerosa, la de trabajadores de las empresas fabricantes venidos de China y acompañados por traductores, en muchos casos, jóvenes criados o nacidos en España. Pero también de trabajadores en países como Brasil, a los que han pedido venir a Madrid estos días para echar una mano con el idioma.

Son firmas como Ronma Solar, con presencia en América Latina, en Alemania y de manera incipiente en Italia, que viene por primera vez a esta feria en Madrid para abrir negocio en España y también Portugal. También es el caso de Top Solar, que también ve "un buen mercado en España", tal y como explica en inglés un empleado llegado desde Brasil para, a través del portugués, intentar captar también mercado luso estos días en Brasil. La primera es fabricante para sus propias instalaciones o para otros distribuidores de células fotovoltaicas, el componente base de los paneles fotovoltaicos que, en algunas ocasiones, sí ensamblan fábricas europeas, también en España o en Italia, de donde procede Sunerg Solar Energy, una compañía que trata de abrirse un hueco entre stands de empresas chinas estos días en Genera. Se presenta como fabricante pero su actividad consiste en ensamblar material procedente del gigante asiático.

También es estrena en Madrid Ch Anta, que se presenta como "proveedor de toda la cadena industrial de sistemas de montaje fotovoltaico", y otra compañía llamada Dyness, que avanza en la cadena de valor de la fotovoltaica y, como las de Huawei que visitó Sánchez, se centra en fabricar y comercializar baterías, el dispositivo que se adentra en el siguiente gran reto del sector renovable, el de ser capaz de almacenar la electricidad generada con fotovoltaica o eólica para consumir en momentos distintos al de su misma producción. Según explican allí, el objetivo de su presencia en Genera es "desarrollar el mercado español a largo plazo". De momento, "no es muy grande" pero confían en que lo será.

Europa perdió el tren y pide ayuda

La presencia de empresas chinas en el sector renovable español no es nueva. Por ejemplo, si el 60% de los asociados del principal colectivo de fotovoltaica, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), son españoles, entre un 10 y un 15% de sus socios son chinos. Tienen un peso muy específico en la fabricación de células y paneles fotovoltaicos, en consonancia con su peso sin rival en todo el mundo, pero, como se ve en GENERA, su presencia avanza en otros tramos de la cadena como las baterías y otras soluciones de almacenamiento. Las compañías españolas o europeas siguen teniendo mercado en la distribución, instalación y prestación de otros servicios. También en el plano renovable, la industria energética tiene identificado que de momento sigue habiendo terreno en dos ámbitos muy concretos a los que por ahora China no presta demasiada atención, las bombas de calor y en la fabricación de electrolizadores, el dispositivo necesario para separar mediante electricidad el hidrógeno del oxígeno y producir hidrógeno renovable en el que España quiere ser líder productor y exportador. En ese sentido, Sánchez aprovechó la inauguración de GENERA para anunciar un paquete de 900 millones destinados a proyectos de producción y transporte de esta energía renovable en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia y País Vasco.

Europa perdió el tren de la fabricación de paneles solares y ahora que China copa casi el 100% del mercado de todo el mundo es cuando el sector renovable europeo se vuelve a la Comisión Europea para que "se ponga las pilas". Según la UNEF, los precios de los fabricantes chinos son imbatibles en todo el mundo en la producción de los pequeños cristales de silicio -o polisilicio- de los paneles, de lingotes y células fotovoltaicas y de módulos en los que finalmente se ensamblan. A rebufo de las medidas puestas en pie en Estados Unidos para proteger a su industria, la UE estudia las suyas propias y en el sector fotovoltaico espera ayudas para que puedan instalarse fábricas en territorio europeo, que suministren a su propio sector.

Entre cliente y cliente, estas medidas proteccionistas no parecen inquietar demasiado a los fabricantes chinos que estos días buscan compradores y distribuidores en España de sus paneles solares. "Todo el mundo está preocupado por lo que vaya a suceder, pero ya se verá", dicen en un stand. "No hay gran preocupación, el problema en Europa es que no hay fábricas y si de lo que se trata es de tasar más caro...", apunta otro.