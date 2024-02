La vida de Rocío Carrasco no ha sido especialmente fácil, sin embargo, la televisiva no deja que nada ni nadie pueda con sus ganas de seguir luchando, y por ello sigue adelante. Prueba de ello es su participación en el programa de RTVE Bake Off: famosos al horno, en el que está dándolo todo cada semana.

En cada uno de los programas, aunque la tensión por conseguir ser la mejor repostera está muy presente, también pueden disfrutar de ciertos momentos de libertad y charla. Así, ella, junto a los actores Helena Ezquerro y Almagro San Miguel, pudieron tener una conversación llena de emociones.

Tras contar todo su pasado en el docu-reality de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva, la televisiva sabe perfectamente lo que quiere y no lo esconde en ningún momento. Por ello, cuando Ezquerro le preguntaba a "qué época" le gustaría viajar, ella lo tenía claro: "Ni pasado, ni futuro, me quedo con el presente. Me gustaría cambiar el pasado con lo que sé en el presente, pero como eso no se puede elegir...".

Tras la clara alusión al que fuera su marido, Antonio David Flores, con el que tan mal lo pasó, Rocío continuó con su receta. Sin embargo, todo parecía apuntar a que no sería capaz de continuar con su trabajo. "No puedo, estoy saturada", le confesó Rocío a Alba Carrillo.

Por ello, su amiga no dudó en darle ánimos: "¿Qué dices? ¿Te van a poder unas galletitas de té con lo que hemos pasado? Respira y para adelante". Así, finalmente logró su objetivo, demostrando que por muy mal que se encuentre, es capaz de superar cualquier adversidad.