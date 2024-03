Cómo añadir las deducciones por hijos en la declaración de la Renta 2023-2024

La declaración de la Renta es un proceso anual que puede resultar confuso para muchos contribuyentes. Uno de los aspectos clave es aprovechar las deducciones fiscales disponibles, especialmente aquellas relacionadas con los hijos.

En esta situación, existen tres tipos de opciones relacionadas con hijos y descendientes: por maternidad, por familia numerosa y por ascendiente con dos hijos separado o sin vínculo matrimonial.

Deducción por maternidad

A partir del 1 de enero de 2023, aquellos que tienen derecho a la deducción por maternidad pueden beneficiarse de un incremento adicional por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados. La cuantía de esta deducción varía según las circunstancias individuales, pero es importante conocer los siguientes puntos.

Quiénes tienen derecho:

Madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Haber incurrido en gastos por guardería o centros de educación infantil autorizados. La cuantía de la deducción varía según las circunstancias individuales. Para acceder a esta deducción, no hay un límite específico de ingresos.

Incremento por gastos en guardería:

Si se incurre en gastos por la guardería o centros de educación infantil autorizados, se puede sumar un monto adicional a la deducción base.

Cuantía:

El importe máximo de la deducción es de 1.200 euros anuales por cada hijo.

Cómo hacerla efectiva:

Se debe incluir esta información en la declaración de la renta y proporcionar los documentos necesarios que respalden los gastos en guardería.

Deducción por familia numerosa

La deducción por familia numerosa también es relevante para aquellos con hijos. Aquí presentamos los detalles clave a tener en cuenta.

Quién tiene derecho:

Las familias numerosas pueden beneficiarse de esta deducción. Cuantos más hijos tenga una familia y menor sea su renta, mayor será la deducción. En este caso, tampoco hay un límite de ingresos específico.

Cuantía:

El importe máximo que se puede deducir por hijo es de 1.200 euros.

Cómo hacerla efectiva:

Al igual que con la deducción por maternidad, se debe incluir esta información en la declaración de la renta.

Deducción por ascendiente con dos hijos separado o sin vínculo matrimonial

Esta opción se trata de otro beneficio fiscal que se aplica a la declaración de la renta.

Quién tiene derecho:

Los separados legalmente o no que no tengan un vínculo matrimonial. Tener dos hijos. Los hijos no deben tener derecho a percibir anualidades por alimentos. El ascendiente debe tener derecho a la totalidad del mínimo por descendiente.

Cuantía:

El monto máximo que se puede deducir es de 1.200 euros.

Cómo hacerla efectiva:

Esta deducción se reflejará en la cuota diferencial del impuesto. Es importante tener en cuenta que esta deducción es incompatible con la deducción por familia numerosa.

Además de las deducciones mencionadas, es importante considerar que hay otros puntos que también pueden afectar el resultado de la declaración, como si hay hijos mayores de 18 años que no han percibido rentas y la Comunidad Autónoma donde se reside, ya que las deducciones pueden varias.

En caso de cualquier duda, se debe consultar la Agencia tributaria para obtener detalles específicos y asegurarnos de presentar una declaración precisa y lo más beneficiosa posible para nuestro hogar.