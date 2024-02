Borja Thyssen estaría planeando mudarse a Miami junto a su familia

Tita Cervera (Barcelona, 1943) lleva varias semanas en el foco mediático después de que se anunciase que Netflix prepara una serie documental sobre su vida. La baronesa Thyssen, que vive en Andorra, concedió hace dos semanas una entrevista a Espejo Público, y en ella dejó entrever que su hija Carmen, y no su primogénito, Borja Thyssen, sería quien heredaría toda su fortuna. Así lo comunicó el periodista Miquel Valls, encargado de hacerle la entrevista.

Aunque la información ha sido desmentida, lo cierto es que esta semana ha trascendido que Borja Thyssen estaría planeando abandonar su residencia en Andorra y mudarse a Miami junto a su mujer, Blanca Cuesta, y sus cinco hijos Sacha, Eric, Enzo, Kala e India.

De esta manera, la decisión del hijo de la baronesa lo alejaría aún más de su madre, con quien la relación en los últimos años no ha sido fácil. "Lo he vivido mal, el no ver a tu hijo. Yo a mi hijo lo adoro y a sus hijos, también", dijo Carmen Thyssen en la entrevista concedida a Espejo Público, antes de añadir que está "en paz" con la relación actual que mantiene con él.

En cualquier caso, según la colaboradora de Fiesta Monika Vergara, lo que impulsa al primogénito de la baronesa a mudarse a Miami no tiene nada que ver con la herencia familiar, sino con la necesidad de estar cerca de "su círculo social". "Están muy aislados. Es un tema de poder tener una vida social que ahora mismo donde están no la pueden tener. Hay una comunidad española muy potente [en Miami] y van a dar un paso de manera firme", ha señalado Vergara, si bien no ha especificado cuándo tendría pensado Borja Thyssen mudarse de manera oficial.

La fortuna de la baronesa Thyssen

Según analizó Semana hace unos días, la viuda del barón Thyssen-Bornemisza ocupa la posición 24 de los españoles más ricos de España según la lista Forbes, la sexta posición en cuanto a mujeres.

Y todo por una fortuna que, según la revista, asciende a 1.400 millones de euros, habiendo aumentado el último año en 100 millones. Tal y como informa la publicación, el activo más importante que tiene Carmen Cervera es su colección integrada por más de 250 obras de arte y que heredó de su marido Hans Heinrich von Thyssen-Bornesmisza.

El valor de la colección ronda los 700 millones de euros aunque podría superar con creces esta cifra, matiza la revista. Además, tras el contrato que firmó Tita Cervera con el Ministerio de Cultura, que fijaba la permanencia de su colección en nuestro país por un periodo de 15 años, la cuantía ascendía a 65 millones de euros, es decir, 6,5 millones de euros al año a modo de alquiler.