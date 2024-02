Justin Timberlake planea una entrevista con Oprah Winfrey para limpiar su imagen

Queda apenas algo más de un mes para que salga a la luz el nuevo disco de Justin Timberlake, Everything I Thought It Was ["Todo lo que pensé que sería"], y el artista siente que nadie está hablando de ello. De hecho, considera que apenas ha tenido repercusión su último single, titulado Selfish ["Egoísta"]. Y cree saber la razón: Britney Spears.

La publicación reciente de las memoria de la Princesa del Pop puso de nuevo sobre la mesa el trato que el músico le dio a la artista tanto en el tiempo en que estuvieron juntos como cuando lo dejaron, sacando incluso beneficio económico de su dolor con una de sus canciones más famosas, Cry me a river.

Para contrarrestar la ira de los fans y dar su versión de los hechos, que ahora mismo, en la opinión pública, le dejan como uno de los malos de la película, lo que está repercutiendo en su trabajo, el cantante, que acaba de cumplir 43 años, se está planteando una medida estrella: concederle una entrevista a Oprah Winfrey.

"Lo cierto es que Justin no está nada contento con cómo han salido las cosas", le ha dicho una fuente al diario The Sun y de las que también se ha hecho eco el periódico Daily Mail. "Él pretendía que [su nueva] música hablara por sí sola, pero está claro que no es eso lo que está sucediendo", ha añadido.

Por supuesto, a ello no ha contribuido en absoluto el supuesto menosprecio que Timberlake profirió la semana pasada contra Britney en un concierto justo antes de cantar, precisamente, Cry me a river, girtándole al público que le gustaría aprovechar la oportunidad para pedirle perdón "a absolutamente nadie, joder".

"Sus comentarios sobre el escenario no han echado más que echarle leña al fuego", ha admitido la fuente. "Por eso la idea de charlar con alguien como Oprah Winfrey, que surgió hace meses, ahora está de nuevo sobre la mesa", ha puntualizado finalmente.

Britney, que sí que se había disculpado con su expareja por la exposición que había hecho de él en su autobiografía y hasta comentó que le gustaba mucho su nuevo tema, respondió al comentario de Justin y también desenterró el hacha de guerra con una fuerte publicación en su Instagram.

Y los fans se han vuelto a poner de su lado, lo que ha "molestado" todavía más a Timberlake, que siente que su trabajo ha sido "eclipsado". "Justin esperaba que la reacción [ante las memorias de Spears] ya se hubiese pasado para poder concentrarse en su nuevo álbum, que le entusiasma mucho, pero cada día sale algo nuevo", comentó hace unos días un informante al portal de noticias Page Six.

Por ahora, los representantes y el equipo de Justin Timberlake han preferido no responder a los rumores de su posible entrevista con Oprah.