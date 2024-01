Britney Spears anuncia un nuevo proyecto titulado 'Sex N Diamonds'

Apenas se conoce nada de él, pero si se le hace caso a sus anteriores declaraciones es casi seguro que no se trata de un regreso al mundo de la música en forma de álbum. Sea lo que sea, Britney Spears ha anunciado "un nuevo proyecto próximamente" y ha ha dado a conocer el título, que en el original va entero en mayúsculas: "Sex N Diamonds".

La cantante ha subido este martes a su Instagram, donde tiene casi 42 millones y medio de seguidores, una publicación que constaba de dos partes: en la primera, un dibujo minimalista de un ramo de flores; y, en el segundo, uno de sus conocidos vídeos bailando sensualmente con un pequeño mono transparente y con detalles de diseño brillantes que cubrían su pecho.

A pesar de que los fans han especulado con qué podría tratarse este nuevo proyecto de la artista de 42 años, algunos de ellos todavía con la esperanza de que se vuelva a subir pronto a los escenarios, la mayoría se decantaba por la idea de que fuera el subtítulo de su siguiente libro de memorias, en el que en teoría se encuentra trabajando actualmente.

Ante dichos comentarios, la propia Spears ha respondido... Sin volver a dejar claro a qué se refiere con Sex N Diamonds. "Qué raro que suene como si estuvieran diciendo que no se puede leer entre líneas en los videos con los trajes de diamantes que he hecho. Quiero decir, si de verdad escucharais...", ha comenzado escribiendo en su siguiente post.

"¿Por qué sería tan malo? Quién sabe, de alguna forma un enfoque erróneo a veces resulta útil", ha añadido, para a continuación comenzar a hablar sobre la diferencia que ha supuesto para ella redescubrir el alcohol desde que no está bajo la tutela de su padre.

"Quiero decir, hace apenas un año que ya puedo beber cócteles y todavía me sorprendo porque no tenía ni idea de lo deliciosa que sabría la comida con solo una pequeña pizca de veneno", ha dicho, recordando empero que no está "nada amargada" y que ni siquiera le parece "una maña decisión" por parte de su familia que se lo ocultaran "durante 15 años". "¡No lo encuentro ni desmoralizante ni increíblemente cruel!", ha puntualizado.

Esto puede dar a entender, sobre todo si se tienen en cuenta las siguientes frases, que quizá esté pensando en lanzar algún tipo de cóctel o un libro de ídem, ya que acaba la publicación con un "¿Y qué van a beber esta noche? Espero que puedan LEER EL MENÚ [sic]". El post va acompañado de una imagen de dos dibujos de sendas copas con dos personajes femeninos en su interior.