Expulsan a Britney Spears de un hotel de lujo en Los Ángeles por hacer 'topless'

Puede que Britney Spears se haya alejado de la música, pero no de la polémica. En muchas ocasiones, la cantante es noticia y no precisamente por una increíble actuación en un concierto, sino más bien por un nuevo escándalo. Ahora, la estadounidense habría sido expulsada de un hotel de cinco estrellas debido a un comportamiento que no gustó a los huéspedes.

Según el diario la edición estadounidense The Sun, el personal del hotel Four Seasons, ubicado en el condado de Westlake Village en Los Ángeles, la cantante habría sido vetada de la propiedad después de varios incidentes en la piscina del establecimiento.

Los trabajadores contaron que la artista perturbó la tranquilidad de los clientes al haberse paseado junto a la piscina del hotel en topless. Esto habría provocado que numerosos huéspedes se sintieran incómodos ante tal situación, así como por su comportamiento "extraño y molesto", tal y como cuenta el medio de comunicación.

Asimismo, esta no sería la primera vez que este hotel echa a Britney por algún tipo de incidente. "Britney ha sido vetada del hotel, le han levantado el veto y ahora está vetada nuevamente", desvela una de las fuentes al medio estadounidense. En este sentido, en marzo de 2008, según cuenta el diario, se le impidió visitar el alojamiento después de quejas tanto por parte de los clientes como del personal. De hecho, incluso se llegó a solicitar el auxilio policial para intentar mantenerla alejada del hotel.

La cantante no se ha pronunciado al respecto, si bien sí lo ha hecho su representante, quien ha asegurado que la historia no era cierta. No obstante, el lujoso hotel no ha emitido comunicado alguno.

Este nuevo escándalo llega justo después de que ella anunciara que se retiraba de manera definitiva de la industria musical. Todo ello, a pesar de la insistencia de sus miles de fans.