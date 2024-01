Britney Spears niega que vaya a regresar a la música con un décimo álbum

Recientemente, una fuente le aseguraba al portal de noticias norteamericano Page Six que Britney Spears ya se encontraba trabajando en su tan esperado décimo álbum de estudio, el que supondría su regreso a la industria musical después de tantos años de ausencia debido a la tutela paterna bajo la que vivió casi tres lustros.

"Tiene un equipo de escritores y está recibiendo temas de algunos grandes artistas", decía el informante, que añadía que la Princesa del Pop se había decantado por Charli XCX y Julia Michaels como cómplices para esta nueva aventura, si bien aún no había escrito ninguna canción al completo y que el proyecto apenas si había comenzado a tomar forma.

Sin embargo, la artista de 42 años se ha encargado de dar al traste con cualquier esperanza de los fans con un tajante comunicado a través de su cuenta de Instagram donde ha escrito que nada de lo que están asegurando los medios es cierto y que nadie debe esperar que vuelva porque no piensa hacerlo jamás.

"¡Así queda claro que la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que voy a recurrir a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Pero yo nunca volveré a la industria de la música!", ha escrito la cantante de éxitos como Toxic o Oops!...I Did It Again, negando la información del citado medio.

De hecho, Britney Spears ha confesado que si vuelve o ha vuelto no tiene intención de publicitarlo y que lo haría siempre a la sombra. "!Cuando escribo, lo hago o bien por diversión o bien para otras personas!", ha añadido. "Aun para aquellos de ustedes que babéis leído mi libro, hay muchas cosas que no sabéis sobre mí…", ha zanjado.

"¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años! Soy una escritora fantasma y, sinceramente, lo disfruto más así", ha confesado, sorprendiendo a los seguidores. "La gente también va diciendo que mi libro fue publciado sin mi consentimiento, ilegalmente, y eso está tan lejos de la verdad... ¿Habéis leído las noticias estos días? ¡Me siento muy querida y con mucha suerte!", finalizó Spears.

Como curiosidad, cabe decir que para la publicación la artista utilizó una imagen del cuadro Salomé con la cabeza del Bautista, del pintor italiano Guido Reni.