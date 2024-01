Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake tras las declaraciones que hizo en su libro

El pasado mes de octubre la cantante Britney Spears publicó The woman in me, un libro en el que reveló muchos aspectos de su vida profesional. Pero la artista también entró en el ámbito personal y habló de su historia con Justin Timberlake, por lo que ahora se ha pronunciado en redes sociales para pedirle perdón por algunas de sus declaraciones.

Britney Spears reveló en sus memorias determinadas cosas que podrían haber dañado la reputación del artista, como el hecho de que Timberlake le pidiese que se realizara un aborto porque, según él, era demasiado joven para ser padre.

La cantante también comentó que su expareja le había sido infiel, aunque él escribió una canción asegurando que había sido Britney Spears la que lo había engañado. Añadió que se había sentido traicionada cuando el actor desveló que habían mantenido relaciones sexuales a pesar de que ella asegurara que esperaría hasta el matrimonio.

Con motivo de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish, la artista aprovechó para hablar sobre las declaraciones de su libro. "Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente", expresó a través de redes sociales.

Britney Spears compartió un vídeo del cantante en el programa de Jimmy Fallon y expresó a sus seguidores su opinión sobre las nuevas canciones de Timberlake. "Quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake Selfish. Es tan buena. ¿Cómo es que cada vez que veo a Justin y a Jimmy juntos me río tanto? PD: Sanctified es... increíble", declaró la artista.