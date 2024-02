Tras la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest, las reacciones a Zorra no han tardado a llegar. Muchos muestran su apoyo a su reivindicativo tema, como el propio Pedro Sánchez o incluso Ana Rosa Quintana, pero también hay otros que la rechazan, como Manu Tenorio. Y, precisamente, mostrar su opinión en redes ha hecho que le lluevan críticas, motivo por el que se ha vuelto a pronunciar dejando clara su postura.

"Zorra, cuando ya en este caos social en el que vivimos toca techo, cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza…. Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que lo importante es que hablen", tuiteó este domingo.

Tras esto, el triunfito ha vuelto a acudir a X, la red social anteriormente conocida como Twitter, para asegurar que está recibiendo improperios por mostrar su opinión.

"Nos vamos a poner serios, los insultos y descalificaciones definen más al que las escribe que a quien van dirigidos", ha estallado. "Yo jamás he insultado a nadie, solamente he dado mi opinión sobre el tema, sobre la canción".

"El grupo y el autor me merecen el mayor de los respetos, porque yo sé lo que es estar ahí", ha defendido. "Y, por supuesto, el hecho de que a mí no me guste la canción no significa que yo no les desee lo mejor, porque repito, yo he estado ahí y sé la ilusión y las emociones cuando te ves cerca de un sueño".

"Sinceramente, ojalá ganen porque yo siempre deseo que a la gente le vaya bien", ha proclamado el cantante. "Aunque algunos no lo entendáis, es perfectamente compatible que tú respetes a unos artistas autores y no estés de acuerdo con alguna de sus composiciones y se lo digas. Y por ello, no estamos ni injuriando, ni insultando, ni machacando a nadie".

"Seguro que muchos de vosotros y vosotras sois más felices descargando vuestra ira en las redes, pues lo siento mucho por vosotros, estáis demostrando que sois pobres de alma", ha escrito el sevillano. "

"Y, por supuesto, que sepáis que vuestras descalificaciones no me importan ni me afectan en lo más mínimo… ¡Dicho esto, os deseo una feliz tarde!", ha concluido en Twitter.