Anabel Pantoja, víctima de un robo en Roma, graba el momento en el que pillan al ladrón: "Nunca me había pasado"

A cualquiera le puede pasar, especialmente cuando estás de viaje en otro país y estás más distraído y vulnerable. Por ello, hay que tener cuidado con tus pertenencias por la calle para no ser víctima de un robo, como ha demostrado Anabel Pantoja, a quien sustrajeron el bolso mientras comía en una terraza de Roma, aunque logró recuperarlo.

Así lo contó este jueves en Instagram, donde confesó que estaba bien, pero había tenido "un susto tremendo", y avisó de que había que tener cuidado con todo el mundo. "Sigue habiendo malas personas con apariencia normal que no te imaginas que es un ladrón", escribió en sus stories.

"Lo que voy a contar es muy fuerte. Mirad", dijo en su vídeo, enseñando la denuncia que había interpuesto en la comisaría, donde había estado más de una hora. "He sido víctima de un robo, por desgracia. Nunca me había pasado".

"Lo he colgado donde íbamos a comer, daba a la pared, he puesto la gabardina encima", aseguró la influencer. "Jamás en mi vida pensaba que me iban a robar el bolso. Ha sido muy desagradable, no nos hemos dado cuenta".

"El camarero ha visto al ladrón, se ha montado un pitoste, ha salido corriendo, ha venido la Policía", explicó y contó que su novio, David, también fue detrás del hombre.

Afortunadamente, lograron atraparlo y recuperar el bolso, y después publicó un story del momento en el que lo cogieron, donde se ve que el ladrón, que llevaba unas zapatillas de marca, estaba tranquilamente fumando.

"El ladrón reconoció el robo, me pidió perdón", contó la sobrina de Isabel Pantoja. "No se va a mover de aquí. Te juro por mi puta de vida que este la paga".

La creadora de contenido, a pesar de la "locura" que había vivido, defendió que había aprendido que debía tener cuidado con sus pertenencias y, de hecho, recomendó a todo el mundo que se llevase "el bolso en forma de bandolera" para tenerlo "a la vista".

"Tú piensas que nunca va a pasar, hasta que pasa. Me hubiera quedado sin cartera, sin dinero, sin móvil y documentación para poder salir del país por culpa de un delincuente", enumeró en sus stories de Instagram. "Si no denunciáis, esto va a seguir ocurriendo y vamos a sufrirlo todos los turistas".

Además, Anabel Pantoja quiso dar las gracias al camarero, que fue el primero en percatarse de todo y actuar, y también a la Policía y a su novio por ayudarla a recuperar su bolso.

"A pesar de que no hemos podido disfrutar la tarde, vamos a disfrutar la noche", aseguró finalmente. "No os asustéis, estamos bien. Lo he subido para que toméis conciencia de que puede pasar en cualquier sitio, aunque sea en tu barrio".