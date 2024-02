El contrato de patrocinio de Isabel Pantoja con el cabildo de Canarias será llevado a pleno

Los programas del corazón siguen de cerca la relación tanto laboral como personal de Isabel Pantoja con las islas Canarias. De hecho, el programa Así es la vida reveló el contrato promocional de la tonadillera con Gran Canaria.

Este jueves, Juan Luis Galiacho, un asiduo colaborador de Telecinco y director de El cierre digital, ha visitado el programa presentado por Sandra Barneda para abordar los problemas que ha provocado dicho contrato de patrocinio de la folclórica.

"Lo que puedo dar de última hora es que el Partido Popular va a llevar a pleno en Canarias el hecho de qué hay detrás y quien es ese amigo de Isabel Pantoja que le ha dado ese contrato del cabildo de 160.000", ha detallado el Galiacho sobre dicho contrato.

Por esta misma línea, Juan Luis Galiacho ha insistido en lo que se va a reclamar: "Van a pedir quién hay detrás de este contrato de Isabel Pantoja".

Por otro lado, Así es la vida ha hablado con el hombre con el que se relaciona sentimentalmente con la tonadillera: un señor de 68 años, que es ingeniero de caminos y que está jubilado.

La reportera Andrea Suñé lo ha localizado en Agüimes, localidad de Gran Canaria, y ha negado conocer siquiera a la tonadillera. "Yo no sé qué gira de nada, no he ido nunca a un espectáculo de esos, no es mi gusto", ha asegurado.