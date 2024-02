Miguel Bosé no se plantea volver a vivir en España: "Mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan"

Miguel Bosé ha sido uno de los protagonistas del 2023, no solo por su litigio por filiación con Nacho Palau, sino también por su serie, Bosé, que se estrenó en Telecinco -aunque desde finales de 2022 ya estaba disponible en Movistar+. Por ello, sobre esta producción, sobre su carrera musical, sobre su condición de icono LGTBI y sobre sus hijos habló en una reciente entrevista.

Aprovechando el 30 aniversario de la revista Shangay, el intérprete de Bandido se pronunció sobre su orientación sexual y cómo fue uno de los protagonistas de un cambio: "Todos los cambios y todas las actitudes, las luchas, los apoyos que hice… Los hice de forma muy natural, jamás forcé absolutamente nada".

"Mucha gente especulaba, pensaba, o 'quería que' fuese del colectivo, que hablase, que me expresase, que me declarase… Y, primero, yo no estaba a gusto, digamos, en un primer momento. Y luego tampoco pensé que fuese necesario", defendió. "La gente sabía lo que yo era sin tener necesidad de contarlo. Pero ese misterio añadido fue lo que más potenció ese icono, y lo que más ayudó a la comunidad".

Sin embargo, la sociedad sigue cambiando y evolucionando y el citado magazine le preguntó por las personas de género no binario, algo que el cantante considera "muy peligroso" porque cree que "falta mucha información, mucha educación y existe mucha manipulación". "Biología en las escuelas, sí; ideología, no", sentenció.

También habló brevemente sobre sus hijos y, de hecho, fue preguntado por la sonada entrevista que dio a Shangay en la que dijo "tengo cuatro hijos", algo de lo que aseguró que no se arrepiente, aunque no mencionó su declaración y solo se refirió a que se enorgullece de haberles dado esa entrevista.

Lo que sí dijo sobre sus hijos, Tadeo y Diego, es que son el motivo por el que no piensa volver a vivir en España. "Por el momento estoy muy bien donde estoy, mis hijos se han adaptado y son los que mandan en mi vida. México es un país maravilloso, allí están estudiando, tienen sus amigos, tienen su vida, y cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos…", declaró.