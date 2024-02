Kiko Rivera cancela su último concierto por un problema de salud que "necesita operación"

Ajeno a cualquier polémica y a la televisión, aunque sí se pronunció sobre la entrevista de su hermano, Fran Rivera, Kiko Rivera está centrado en su carrera musical. Sin embargo, esta semana ha tenido que dar una noticia que le llena de tristeza, y es que un problema en la rodilla, que "necesita operación", le impidió realizar su último concierto.

Para el DJ, que hace apenas medio año publicó su tema El Mambo, que ya acumula más de 9 millones de reproducciones en YouTube, la música lo es todo. Y es que, junto a su canal de Twitch, es su pasión y su profesión. Por ello, tener que cancelar un show no le hace ninguna gracia.

Pero lo tuvo que hacer este jueves, cuando tenía programado un concierto en la Sala Pelícano de A Coruña. Pero, desgraciadamente, tras una revisión médica, el doctor le pidió reposo y tuvo que emitir un comunicado en Instagram informando de su suspensión.

"Con todo el dolor de mi corazón, no voy a poder estar en el Pelícano con vosotros. Mi salud no me lo permite", explicó Kiko Rivera, a unas horas de su realización. "Estoy jodidísimo de la rodilla y necesita operación (a la espera de confirmación de día), reposo y paciencia".

"Muy pronto estoy de vuelta", aseguró y dio las gracias a sus fans. "Debería estar en Coruña. Hoy era un día grande. Maldita rodilla. Tenemos una cita pendiente, Pelícano", lamentó después.

El comunicado de la sala

Por su parte, la Sala Pelícano también se pronunció y publicó en sus redes un vídeo en el que el DJ pedía perdón por no poder estar presente: "Tengo una tristeza muy grande porque tenía muchas ganas de estar allí esta noche en Pelícano, disfrutar de la noche gallega, disfrutar de A Coruña (...) Será en otra ocasión. Os mando un superabrazo, disfrutad de la noche, de El Mambo, que lo pongan mucho y lo bailéis y lo gocéis".

"El equipo de contratación de la sala Pelícano está ya trabajando en la concreción de una nueva fecha que os anunciaremos en cuanto nos sea posible. Las entradas anticipadas que ya tenéis para esta noche serán además válidas para acceder a la sala en la nueva fecha que cerremos con el artista. Sentimos este inesperado cambio de última hora", escribieron.