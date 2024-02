Entrevista

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) está en el punto de mira después de que 12 de sus trabajadores hayan sido acusados por Israel de colaborar con Hamás en la masacre del pasado 7 de octubre. La denuncia ha dejado a la UNRWA al borde del colapso porque una quincena de países le han cortado la financiación, lo que supone "una condena a muerte para miles de personas en Gaza", en palabras de Raquel Martí, directora de la agencia en España, quien defiende la vital labor humanitaria que están realizando en la Franja y rechaza cualquier vínculo con Hamás.

¿Tienen fundamento las acusaciones de Israel contra esos 12 trabajadores de la UNRWA?

Ahora mismo hay una investigación independiente de Naciones Unidas para comprobar las pruebas que Israel dice tener contra esas 12 personas porque hay que contrastarlas. Esa investigación demostrará que UNRWA no tiene nada que ver con aquellos horrendos ataques y que hemos puesto a disposición de la ONU toda la información que tenemos. Entendemos la urgencia y somos los primeros interesados en que se resuelva lo antes posible, pero no podemos desvelar nada porque no podemos interferir en la investigación, por eso es independiente. Es un asunto muy delicado en el que hay que revisar muchísima información, contrastar las pruebas y que todo esté verificado.

De momento, esos trabajadores han sido apartados, ¿dónde se encuentran ahora?

Sabemos que dos están muertos y hay otro que todavía no hemos podido identificar porque los datos que nos ha facilitado Israel coinciden con dos trabajadores de UNRWA que se llaman igual y le hemos pedido más información para poder identificarlo correctamente. Del resto no podemos desvelar más información sobre su paradero.



¿El gobierno israelí ha pedido a la UNRWA que le entregue a esos trabajadores acusados de terrorismo?

Nosotros no somos un actor policial, somos una agencia humanitaria y no nos corresponde detener a nadie ni llevarlo ante la justicia. Lo que sí es cierto es que Israel está deteniendo a cientos de hombres dentro de Gaza y se los está llevando a paradero desconocido, de muchos de ellos hace tiempo que no se sabe nada.



Las acusaciones de Israel van más allá de esos 12 trabajadores porque también ha denunciado que el 10% de los empleados de la UNRWA tiene conexiones con Hamás.

Nos gustaría saber en qué se basan para hacer esas acusaciones y de dónde sale ese 10% porque UNRWA facilita el listado de sus trabajadores a Israel todos los años, es una obligación que tenemos en todos los países en los que hay refugiados palestinos, como Siria, Jordania o Líbano. Facilitamos la información tanto a la potencia ocupante, que es Israel, como a la Autoridad Palestina, y nunca hemos recibido ni una sola advertencia por parte de Israel o sus servicios de inteligencia de que alguno de nuestros trabajadores pudiera estar involucrado con Hamás.

¿Qué tipo de controles tienen para evitar que sus trabajadores tengan vínculos con Hamás?

Todas las agencias de Naciones Unidas y las ONG internacionales que trabajan en Gaza contratan a personal local y no se puede culpar siempre a la población gazatí de ser miembro de Hamás ni se les puede considerar a todos terroristas. Dicho esto, UNRWA tiene tolerancia cero con la participación de sus empleados en política y ponemos todos los medios a nuestro alcance para evitar que tengan relación con grupos armados. Tenemos un protocolo de contratación para verificar que no están afiliados a ningún grupo político y hacemos muchísimos talleres y formación con nuestros empleados para explicarles por qué es importante que mantengan la neutralidad mientras sean funcionarios de Naciones Unidas. Evidentemente, no somos infalibles y no tenemos un sistema de inteligencia ni un sistema policial para investigar lo que hacen en su vida privada nuestros 30.000 trabajadores. Ninguna agencia de Naciones Unidas tiene esa capacidad en ninguna parte del mundo.



¿Está en riesgo la viabilidad de la UNRWA debido a la suspensión de la financiación por parte de una quincena de países?Hasta finales de febrero tenemos fondos para continuar nuestras operaciones en Gaza, pero después nos veremos obligados a suspenderlas si no llega una financiación que ya estaba comprometida por los donantes para este año. También afectará en gran medida a nuestras operaciones en Siria, Líbano, Jordania y el resto del territorio palestino ocupado, que es Cisjordania y Jerusalén Este.

¿Qué supondría para la población de Gaza?Sería un varapalo para una población de Gaza que ya está viviendo una situación absolutamente extrema, con más de 27.000 personas asesinadas, más de 62.000 heridas y más del 70% de la infraestructura civil destruida. Aumentaría el número de muertos con total seguridad porque Naciones Unidas ya ha decretado el nivel 5 de hambruna en Gaza, que es el más alto de inseguridad alimentaria en la escala de la ONU. Hay más de medio millón de personas que padecen hambre extrema dentro de la Franja, con lo cual sería condenarlas a una muerte segura. Sería un mensaje de abandono por parte de la comunidad internacional.



¿Por qué es tan importante la labor de la UNRWA en Gaza?Ahora mismo tenemos a 1,7 millones de personas hacinadas en nuestras instalaciones y que dependen en su totalidad de UNRWA para cubrir sus necesidades básicas: alimentos, agua, sanidad o tratamiento psicológico, ya que están absolutamente traumatizadas por la situación. Antes del 7 de octubre, teníamos 13.000 trabajadores en Gaza y ahora quedan 3.000 operativos, puesto que nuestros compañeros sufren las mismas condiciones que el resto de la población y están desplazados, sus casas han sido bombardeadas y hay 152 que han sido asesinados. Estamos operando en condiciones extremas, pero UNRWA es el coordinador de toda la ayuda humanitaria que entra en Gaza, que es ínfima porque solo se está cubriendo el 10% de las necesidades de la población y no se permite la entrada de más ayuda para paliar la situación. Somos la única organización que tiene la capacidad logística y el personal para poder llevar a cabo esa misión. El resto de agencias no tienen esa capacidad y dependen de UNRWA para seguir con sus operaciones en marcha. Cortarnos la financiación no solo pone en riesgo la viabilidad de nuestro trabajo, sino que se viene abajo toda la operación humanitaria en Gaza.



Raquel Martí, en Gaza. UNRWA

¿Qué le diría a los gobiernos que han suspendido la ayuda?Que no pueden tomar esas decisiones en una situación tan extrema como la que se está viviendo en Gaza. Se está poniendo en tela de juicio el trabajo de una organización a lo largo de 75 años por los presuntos delitos que han podido cometer 12 trabajadores de los 13.000 que tiene UNRWA en Gaza y de los 30.000 que tiene entre todos los países donde opera.

Supongo que aplaude la decisión del Gobierno español de seguir financiando a la UNRWA.Afortunadamente ha mantenido una posición coherente y ha declarado que mantiene la ayuda. Es la decisión más lógica en esta situación porque la prioridad tiene que ser cubrir las necesidades de una población cuya vida depende de la ayuda humanitaria.



Israel también ha denunciado que parte de la ayuda humanitaria que llega a Gaza acaba en las manos de Hamás, ¿qué hay de cierto?Eso es mentira. UNRWA es la única agencia de Naciones Unidas que trabaja sin intermediarios y que gestiona todos sus servicios directamente. Nunca se ha desviado ayuda nuestra a ningún grupo armado y si alguien tiene pruebas de ello, que lo demuestre. Seríamos los primeros interesados en reforzar nuestros protocolos si fuera necesario. Lo que sí ha habido son asaltos dentro de Gaza porque la gente está tan sumamente desesperada que cuando asoma un camión de ayuda humanitaria es asaltado por la gente, que abre las cajas y se pone a comer directamente en el suelo del hambre que tiene. También han asaltado alguno de nuestros almacenes y si en alguno de esos asaltos se han llevado comida para Hamás, eso no lo podemos controlar. Ya hemos denunciado muchas veces que el orden civil se está resquebrajando en Gaza y que la situación es insostenible.

Concretamente, Israel ha denunciado que parte del combustible que llega a Gaza como ayuda humanitaria termina en poder de Hamás.Nosotros repartimos el combustible a las plantas de potabilización de agua y a las plantas de desalinización de Gaza. Y lo hacemos en colaboración con Unicef. ¿Dónde tienen las pruebas de que el combustible llega a Hamás? Llevan muchos años acusando a UNRWA de hechos que nunca se han constatado porque nunca han mostrado pruebas. Es un intento constante de deslegitimar a una agencia humanitaria que hace su trabajo en un contexto muy politizado. Nada de lo que se ha dicho está probado porque no es cierto.

¿Cómo es la relación de la UNRWA con el gobierno de Hamás en Gaza?No tenemos relaciones con Hamás porque está considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora bien, tenemos reuniones técnicas con los ministerios de Hamás, como Educación o Sanidad, para coordinar campañas de vacunación o para actualizar currículos escolares, por ejemplo. Son reuniones técnicas, pero a nivel político no hay ninguna comunicación con Hamás. Prueba de ello es que EEUU tiene una ley que no permite financiar a ninguna organización con vínculos con el terrorismo y ha estado financiando a UNRWA desde sus orígenes. Si en algún momento hubiera detectado que se están desviando fondos a Hamás, habría cortado la financiación hace mucho tiempo. Eso es un indicador de nuestra transparencia y buena gestión.



Israel justifica los bombardeos en Gaza alegando que Hamás esconde su estructura militar bajo hospitales y escuelas. UNRWA, que trabaja sobre el terreno, ¿ha visto túneles o arsenales camuflados en edificios civiles?Bajo la misma excusa, Israel ha atacado más de 240 instalaciones de UNRWA desde el 7 de octubre y ha asesinado a más de 300 personas refugiadas y herido a más de un millar, mayoritariamente niños y mujeres. Y podemos confirmar que en nuestras instalaciones solo hay niños, mujeres y hombres civiles refugiados, asustados, traumatizados y heridos. Y en los hospitales, por lo que hemos visto hasta ahora, Israel no ha demostrado absolutamente nada. Dijeron que Al Shifa era un cuartel general de Hamás, pero solo he visto vídeos de realidad virtual en los que hacían una simulación de la supuesta infraestructura militar subterránea que había debajo de ese hospital. Luego, cuando entraron en el Al Shifa, enseñaron vídeos en los que había tres ametralladoras. No he visto almacenes llenos de armamento ni un cuartel general bajo tierra.