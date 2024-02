Reacciones a la emergencia por sequía en Cataluña: el PSC ofrece ayuda mientras Junts y Vox critican la falta de infraestructuras

El líder del PSC, Salvador Illa, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, todo su apoyo y disponibilidad para hacer frente “al gran reto que tenemos como país en estos momentos”, haciendo referencia a la sequía.

En un mensaje en redes sociales, Illa ha dicho que es “momento de responsabilidad” y ha tendido la mano de los socialistas para colaborar con todo. “El PSC estará en la solución”, ha añadido.

Déficit de inversiones

Diferentes formaciones políticas y otras entidades han centrado sus críticas al Govern en la falta de infraestructuras y en el déficit de inversiones contra la sequía. El diputado de Junts Per Catalunya Salvador Vergés ha criticado que el ejecutivo de Aragonès se haya "focalizado" en la demanda, al "exigir a todo el mundo que reduzca los consumos", y no en la oferta, en "el agua que se pone a disposición".

En este sentido, Vergés ha señalado que el Parlament aprobó una ley de medidas urgentes y extraordinarias que "definía obras con nombres y apellidos" y que "dotaba de partidas y de procedimientos de urgencia para hacerlo posible". "Hemos visto cómo el Govern, por el motivo que sea, no ha querido ser lo suficientemente diligente a la hora de sacar adelante estas obras", ha dicho, y ha asegurado que "eso habría hecho que nos encontráramos en una situación mucho mejor".

El presidente de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, también ha insistido en la idea del déficit de inversiones y ha criticado al Govern de Aragonès por "imponer restricciones y multas" por el consumo de agua sin haber hecho "ni una inversión" en infraestructuras. Garriga ha lamentado que las restricciones se impongan a la gente corriente, como los agricultores, y a las personas que "quieren salir adelante".

Finalmente, ha reivindicado que Vox es el único partido que defiende un "plan hidrológico nacional que lleve agua a todo el mundo" porque "el agua es un bien que forma parte de los españoles, independientemente de dónde vivan".

Falta de decisiones

En sentido parecido, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, ha asegurado que el actual contexto catalán de emergencia por sequía es fruto de un "déficit clarísimo de falta de decisiones e inversiones a tiempo". Así lo ha explicado en rueda de prensa este jueves, destacando que "llevamos un retraso de una década en el desarrollo de una garantía de abastecimiento de agua". Santacreu ha valorado la necesidad de encontrar una solución integral y urgente que plantee cómo actuar en los diferentes ámbitos de la economía.

Sobre el posicionamiento de la Cámara frente al trasvase del Ebro para atender la emergencia de la sequía en Cataluña, ha dicho que se debe hacer un balance de los costes y de los beneficios para poder valorar la opción. Por otra parte, desde la Cámara se ha asegurado que la emergencia por sequía "tendrá impacto" en el PIB de 2024 y que algunos sectores concretos, como la agricultura, notarán más esta afectación.

Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, Pimec, se ha criticado que no haya habido más diálogo con los sectores afectados a la hora de diseñar las políticas del Plan Especial de Sequía, PES. Por otra parte, también se lamenta que no se haya afrontado la gobernanza del agua para tomar decisiones desde una política de gestión integral.

Además, Pimec reclama medidas de apoyo para asegurar la viabilidad de las empresas más afectadas por las restricciones en el consumo, como las del sector primario y evitar cierres a causa de la falta de agua. La patronal ha advertido que consumir menos agua puede provocar una reducción de la actividad, o incluso un paro completo, que comporte un repunte de solicitudes de expedientes temporales de regulación de empleo, ERTO.

Según Pimec, los sectores más afectados por las restricciones serán el agrícola, el ganadero, el colectivo de la planta y la flor; algunos sectores industriales como agroalimentario, químico, farmacéutico, papelero y textil, así como algunos ámbitos de los servicios, como lavanderías industriales y actividades acuáticas.

Ahorro en los hoteles

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, ha advertido de la posibilidad de que la ciudad sufra "una pérdida de visitantes considerable" a consecuencia de las restricciones por la sequía. Clos ha sostenido que esta situación de restricciones "afecta mucho" al sector hotelero y que, si no hay cambios, tendrá consecuencias.

Asimismo ha recordado que el sector "hace años" que impulsa medidas para reducir su gasto de agua, y ha asegurado que ha bajado un 40% en los últimos años. En este punto, Clos ha preguntado al Govern "qué recursos más" tiene Cataluña a día de hoy respecto a la anterior sequía para afrontar la situación, en referencia a desalinizadoras y otras infraestructuras.

"Lo que está claro es que nosotros el esfuerzo lo estamos haciendo. Hay que ver qué esfuerzo han hecho las instituciones", ha señalado Clos, que ha puntualizado que "ya hemos hecho una labor importante" con la sustitución de bañeras por duchas, la reducción de la presión de los grifos o el reciclaje de agua en piscinas. Ha cifrado en una media de 163 litros el consumo diario de agua de una habitación.

En otro orden, los hoteles y restaurantes de la Costa Brava centro han pedido mayor claridad al Gobierno tras la declaración de emergencia por sequía. La gerente del Grupo Costa Brava Centre, Judit Lloberol plantea cuestiones como el método para controlar los límites de consumo con los turistas, si tendrá que hacerlo el establecimiento o bien la Generalitat. También si habrá que llevar un registro.

En este punto, el sector reclama que se aclaren las dudas y que se haga con tiempo suficiente antes de que reabran los alojamientos. "Nos recuerda un poco a la Covid, cuando recibíamos las normativas de un día para otro", expone Lloberol. Hoteles, restaurantes y campings defienden que hacen los deberes, quieren celeridad con las ayudas anunciadas y, sobre todo, les preocupa la imagen que pueda darse del destino puertas hacia fuera.

Campaña "D'on no hi ha, no en raja"

Colectivos ecologistas, sociales y vecinales, agrupados en la campaña 'D'on no hi ha, no en raja', han asegurado este jueves, tras la declaración de emergencia por sequía en el sistema Ter-Llobregat que "la sequía no es solo falta de lluvia, también es mala gestión".

Estos colectivos han criticado la mala gestión que, a su juicio, ha hecho la Generalitat en la aplicación del Plan Especial de Sequía. Han destacado que los datos de consumo de las actividades económicas con concesión de agua otorgada por la ACA no son públicas, por lo que "no hay forma de saber si el plan se está cumpliendo y si las restricciones son suficientes".

Las entidades han remarcado que, según el Indice de Explotación del Agua, Catalunya sobreexplota en un 31% su agua dulce disponible, lo que significa que "la demanda actual sobrepasa el uso sostenible de los recursos hídricos".

Declarada l'emergència per #sequera, quan el @govern permet nous plans urbanístics i projectes especulatius; impulsa un model agrícola i ramader intensiu i industrialitzat; amaga les dades dels grans sectors consumidors...

Diem encara més fort #Noenrajahttps://t.co/QX9lq1Xk5G pic.twitter.com/tISuMro8IT — Ecologistes en Acció de Catalunya (@ecologistes) February 1, 2024

Coincidiendo con la declaración de emergencia, integrantes de la campaña han subido a Montjuïc para mostrar una panorámica de la ciudad de Barcelona con el mensaje 'Cambio climático + Mala gestión = Sequía', han informado en un comunicado.