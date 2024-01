La protagonista de 'El cuento de la criada', Elisabeth Moss, embarazada de su primer hijo

Elisabeth Moss, la protagonista de la serie El cuento de la criada, está embarazada de su primer hijo. La actriz, de 41 años, ha anunciado la feliz noticia en el programa de televisión de Jimmy Kimmel (ABC). "¿Estás embarazada o simplemente eres una actriz de método increíblemente comprometida?", preguntó el presentador al ver sus curvas. "Un poco de las dos cosas", respondió ella entre risas.

En una entrevista concedida en 2022 a Daily Mail, Moss confesó sus ganas de ser madre. "Definitivamente, quiero tener hijos porque me ha inspirado mucho el tipo de madre que es mi mamá. Ella hizo algo hermoso conmigo", dijo emocionada, momento que ha llegado.

Lo que no ha contado Moss es quién es el padre de su hijo o hija. La actriz estuvo casada con músico Fred Armisen, aunque el matrimonio duró un año. Luego salió con el director de fotografía australiano Adam Arkapaw, al que conoció durante el rodaje de la miniserie Top of the Lake. Estuvieron juntos tres años.

Posteriormente, ha tenido que desmentir algunos romances, como con Tom Cruise. Hasta que Peggy Olson, la protagonista de Mad men, ha confesado su estado de buena esperanza.