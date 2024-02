¿Quién se atreve a desafiar a Bukele? Estos son sus rivales para las elecciones del domingo... y las opciones que les dan las encuestas

El Salvador celebra elecciones presidenciales el próximo 4 de febrero. ¿Se presenta el actual presidente Nayib Bukele? Sí. ¿Va a ganar? Seguramente (dicen unánimes las encuestas). Más de 5,5 millones de ciudadanos están convocados para elegir presidente y renovar la Asamblea Legislativa, donde hasta ahora domina Nuevas Ideas, el partido de Bukele.

Pese a su enorme popularidad, básicamente por el estado de excepción decretado en el país para acabar con las maras que ha reducido mucho la inseguridad en las calles, lo cierto es que Bukele no debería haberse presentado para un nuevo mandato. Es sencillo: la Constitución salvadoreña no permitía la reelección inmediata.

¿Qué ha hecho Bukele para burlar esa prohibición expresa? Cambiar la "lectura" de la Carta Magna y dejar de ser presidente durante 6 meses. En noviembre anunció su decisión de apartarse por un tiempo y la Asamblea Legislativa aprobó el permiso. Así Bukele y el vicepresidente, Félix Ulloa, obtuvieron una licencia de medio año. Eso sí, antes de "retirarse", designó a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como su sustituta.

Según el Gobierno, con esta licencia de medio año quedó superado el último escollo legal para que Bukele pudiera competir por un segundo mandato. Eso, después de que en 2021 la Corte Suprema de Justicia avalara la reelección presidencial inmediata. Claro que la Sala de lo Constitucional de esa corte fue nombrada por el Congreso de mayoría oficialista sin seguir el procedimiento legal.

Los críticos sostienen que esa maniobra es inconstitucional, o sea, que la candidatura de Bukele viola la constitución. Pero este antiguo empresario de la publicidad, al que llaman el "dictador más cool del mundo", se presenta y todos en El Salvador dan por sentado que ganará de nuevo. Lo dicen las encuestas. Antes de verlo, un repaso a los rivales de Bukele.

Los candidatos llamados a perder

Manuel Flores

Izquierdista de 58 años, es el candidato por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que gobernó El Salvador entre el 2009 y 2019. Conocido como 'El Chino Flores', este exguerrillero se dedica a la política desde la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992. El FMLN asegura que en El Salvador hay una dictadura.

Joel Sánchez

Candidato por el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), es un empresario de 55 años. Presume de no tener pasado político, pero hizo campaña en favor de Tony Saca para las presidenciales del 2004. Cuando tenía 19 años emigró a Estados Unidos, donde tras años de trabajo y esfuerzo creó su propia empresa (de limpieza), que acabó abriendo sucursales en México y El Salvador. Arena gobernó El Salvador desde 1989 a 2009.

Luis Parada

Es un político, exmilitar y abogado de 63 años. Cuenta que no buscaba la candidatura, pero acabó aceptando liderar la del partido conservador Nuestro Tiempo, fundado por disidentes de Arena. En 2019 quiso ser candidato presidencial al participar en las internas de Arena, pero no lo consiguió. Estudió en la Academia militar West Point, en Estados Unidos, país donde se graduó (en Georgetown).

Marina Murillo

Es el rostro del partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FPS). Única mujer que se postula, es una arquitecta que ha hecho carrera en la función pública. Asegura que uno de los principales problemas de El Salvador es que hay "demasiadas desigualdades".

Javier Renderos

Es el candidato del partido Fuerza Solidaria, aunque estuvo en el partido Arena. Este médico ginecólogo de 60 años fue candidato a alcalde de la ciudad de San Miguel en el 2018. Postuló por Arena.

Las encuestas: Bukele va a arrasar

No hay duda, no hay color, Bukele va a ser reelegido como presidente de El Salvador y su partido, la primera fuerza política. No será por poco; será con cifras de mayoría absolutísima. La oposición podría estar a un paso de desaparecer y el país en camino de ser un sistema de partido único.

El sondeo más reciente es el de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas. Según sus datos, el 81,9% votará por Nuevas Ideas, el partido del presidente. En frente, el izquierdista FMLN sólo arrancará un 4,2% y un 3,4% la derechista Arena. Más abajo, Nuestro Tiempo podría conseguir un 2,5%; Fuerza Solidaria, un 1,1%; y FPS, otro 1%.

Ese comportamiento de los votantes se traduciría en que Bukele lograría de nuevo la presidencia y, además, un control absoluto del Parlamento. Nuevas Ideas, el partido del presidente, lograría en la Asamblea Legislativa, 57 de los 60 diputados. Encuestas anteriores a la de UCA hablaban de 55 escaños.

Otra encuesta, la de CID Gallup, también anuncia la victoria de Bukele. El actual presidente lograría un 79% de los votos.