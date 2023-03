Guerra total a los pandilleros. Ese es el leitmotiv de Nayib Bukele y su razón de ser. A base de sangre y fuego, el joven presidente del El Salvador ha conseguido reducir drásticamente la violencia en un país dominado por las maras y su figura se ha teñido de tintes casi mesiánicos entre los salvadoreños.

Su receta está clara: la violencia ya no la ejercen los pandilleros, la ejerce el Estado. Y funciona, vaya si funciona. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, su partido Nuevas Ideas arrasó en las urnas con un 66% de los sufragios, cinco veces más que el segundo partido más votado (Arena), una victoria sin precedentes que reforzó su poder y le permitió controlar el parlamento a su antojo.

El apoyo popular es incuestionable y le sirve de argumento para hacer oídos sordos a las voces que le exigen un mayor respeto por los derechos humanos. La última llegada desde la Casa Blanca, que este jueves le recordó que además de garantizar la seguridad pública, debe garantizar los derechos civiles.

Pero las imágenes de cientos de pandilleros presos, esposados y hacinados en fríos suelos de cárceles salvadoreñas no solo han recorrido el mundo, sino que se han convertido en motivo de orgullo para Bukele, que las utiliza como arma propagandística y, a la vez, como advertencia a los propios pandilleros.

Bajo el régimen de excepción decretado hace un año por su gobierno para pacificar El Salvador, han sido detenidas más de 64.000 personas acusadas de pertenecer a maras y las organizaciones humanitarias han denunciado más de 7.900 abusos policiales o detenciones arbitrarias.

El resultado de esa política de mano dura es que los asesinatos en el país se redujeron el año pasado un 57% respecto a 2021, según los datos oficiales. "El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina", declaró este jueves la ministra de Exteriores en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Un presidente cada vez más omnipresente

Pero la popularidad de Bukele ha ido creciendo igual que su poder y desde la oposición le acusan de ser cada vez más autoritario e, incluso, de ser un dictador en potencia. Antes de ganar las legislativas de 2021, cuando aún no controlaba el Parlamento, ya dio muestras de ello al irrumpir en la Asamblea escoltado por militares armados para forzar a los diputados a aprobar un préstamo para financiar su política de seguridad pública.

Además, instó a sus seguidores a tomar las calles si el Parlamento no cedía a sus pretensiones. "Los diputados de la Asamblea no quieren aprobar dinero que no es ni de ellos para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño", dijo, tirando de manual populista.

Ahora ya controla el poder legislativo, además del ejecutivo, y organizaciones sociales le acusan de intentar controlar también el judicial, con una polémica ley de reforma de la carrera judicial, por la que ha jubilado forzosamente a un tercio de los magistrados.

Incluso su proyecto bandera, la política de mano dura contra los pandilleros, ha sido puesta en duda por algunos detractores, que le acusan de haber negociado con la mara Salvatrucha y otras bandas para reducir la violencia a cambio de favores y beneficios penitenciarios.

El Salvador, el paraíso del bitcoin

Ajeno a ese ruido, Bukele rechaza todas las acusaciones mientras vende una imagen amable, joven y moderna. Con solo 41 años e hiperactivo en las redes sociales, el presidente salvadoreño no ha dudado en utilizar la ironía para burlarse de sus detractores. Es más, en su perfil de Twitter llegó a definirse como 'dictador cool' de El Salvador y bromea habitualmente con esa idea.

Esa imagen de modernidad la cultiva también en el mundo de las finanzas, con ideas tan excéntricas como la de ser el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Lo anunció en septiembre de 2021 y lo acompañó de la compra masiva de esta criptomoneda como activo de reserva. Desde entonces, el valor del bitcoin se ha desplomado un 60% y ha dejado un agujero en las arcas públicas.

Sin embargo, lejos de rectificar, Bukele ha redoblado su apuesta por el bitcoin y sigue utilizando fondos públicos para incrementar sus reservas de esta moneda digital. Su idea no es otra que convertir El Salvador en el paraíso de las criptomonedas, sin ningún tipo de regulación. "El Salvador es el epicentro de la adopción del bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable", ha proclamado.

Raíces palestinas y fundador de su propio partido

Bukele nació en San Salvador en 1981 y tiene raíces palestinas, ya que sus abuelos paternos eran cristianos de Jerusalén que emigraron a El Salvador. Su padre, un importante empresario, se convirtió al islam y llegó a ser líder de la comunidad árabe salvadoreña. No obstante, Bukele asegura que no es practicante religioso, aunque sí cree en Jesucristo y apela frecuentemente a la Biblia en un país con un gran número de fieles católicos y protestantes.

Empezó la carrera de Derecho, pero dejó los estudios para trabajar en empresas de su padre y a los 30 años se afilió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una formación de izquierdas heredera de los movimientos guerrilleros que combatieron en la guerra civil que asoló el país hasta 1992. Con ese partido llegó a ser alcalde de Nuevo Cuscatlán y en 2015 de la capital del país, San Salvador.

Nayib Bukele, con una estética siempre peculiar. WILFREDO LARA / EFE

Una serie de disputas internas acabaron provocando su expulsión del partido FMLN en 2017 y fue entonces cuando fundó su propia formación política, Nuevas Ideas, con la que intentó concurrir a las elecciones presidenciales de 2019.

Los obstáculos de sus adversarios le impidieron cumplir los trámites administrativos para participar con su propio partido, motivo que le llevó a buscar otras siglas para poder presentarse. Lo intentó con formaciones de todos los colores y finalmente lo hizo con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un partido conservador y nacionalista de derechas, con el que obtuvo mayoría absoluta y la presidencia del país.

Bukele militó en formaciones de izquierdas y llegó a la presidencia con una de derechas, pero su partido Nuevas Ideas se define como progresista, laico y libre de ideologías. La prensa del país ya habla de bukelismo y seguramente sea la definición más exacta para un líder a día de hoy absoluto e incuestionable.