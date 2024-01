TheGrefg reflexiona en directo sobre su última polémica: "No sé por qué a la gente le molesta que yo compre un edificio"

TheGrefg ha sido uno de los grandes protagonistas de enero después de revelarse que había adquirido hace dos años un edificio en Andorra y, desde entonces, había intentado echar, supuestamente, a una de las ancianas que se negaba a abandonar su hogar durante más de 30 años.

Desde entonces, el streamer ha intentado negar el relato de la inquilina, acusándola de no pagar el alquiler o de hacerlo todo para dañar su imagen ante los medios.

No obstante, hay muchos que han seguido criticando al creador murciano por el hecho de haber decidido echar a todos los vecinos de un edificio para poder reformarlo y después volver a alquilarlo a un precio más elevado.

En uno de sus últimos directos, David, como se llama en realidad, ha reflexionado sobre esta decisión financiera y ha comentado que "no entiende" por qué la gente está molesta.

Para él es "completamente normal y entendible" que decida coger el dinero que ha ganado desde hace 12 años con YouTube y Twitch en una solución que le dará "un dinero fijo para toda la vida" para "ayudar a su familia, comprarles una casa en Andorra y hacer lo que quiera".

"Por el esfuerzo y el trabajo que he realizado", ha continuado: "Me compro un edificio que vale varios millones de euros y luego la reforma cuesta más y a eso hay que sacarle una rentabilidad".

"Me he dado cuenta de que hay gente que dice que está mal que compres un edificio para hacer pisos de alquiler", ha añadido: "No entiendo por qué a la gente le molesta que gane dinero".

Una perspectiva individualista que defiende desde su mudanza a Andorra. En ese momento, también aseguraba que quería dejar de pagar menos impuestos en España para poder ayudar a su familia.

No obstante, su mudanza y la de muchos youtubers a Andorra, ha ayudado a la especulación inmobiliaria en el país y ha perjudicado a cientos de familias que ya pueden permitirse los alquileres que ellos mismos establecen, ya que son los dueños de las casas ahora.