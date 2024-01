Cruce de declaraciones en la polémica del edificio de TheGrefg: el 'streamer' se defiende y la anciana asegura que ha pagado el alquiler

David Cánovas, el streamer murciano conocido como TheGrefg, que reside en Andorra desde hace más de cinco años, se ha visto envuelto en una gran polémica por el trato a una inquilina de uno de los pisos que tiene en el país vecino.

Una anciana de 80 años ha denunciado al creador de contenido por comprar el edificio en el que vivía desde hace 40 años y obligarla a mudarse con métodos amenazantes.

Según ha contado al medio Altaveu, han retirado las ventanas del resto de pisos, ya vacíos, para convertir la vivienda "en una nevera". Un hecho por el que, desde hace tres años, tienen un enfrentamiento judicial en Andorra.

En este tiempo, los tribunales han obligado a que la sociedad de TheGrefg, llamada Grefito SLU., arregle el tema de las ventanas. No obstante, también han decretado el desahucio de la inquilina por impago del alquiler en los últimos tres años.

Así lo señaló el streamer en un comunicado en Twitter en el que aseguraba que él no tenía conocimiento de este problema, pues él no gestiona la administración con su propio nombre.

Desde entonces, varias informaciones han desmentido lo declarado por TheGrefg. Para empezar, según las leyes de Andorra, es imposible que otra persona administre su sociedad, pues se trata de una "limitada unipersonal".

▶️Grefg fue el administrador único de su inmobiliaria hasta una semana antes del juicio oral de desahucio, el día 6 de julio de 2023, cuando pasó la propiedad a su socio (El País)



Además, la señora no vive en este momento ahí porque es invierno, pero sí lo hace el resto del año https://t.co/JfwxCzTYHW — Anuj (@Anujbost) January 16, 2024

Además, el abogado de la anciana, Pere Cristòfol, ha dado una entrevista para RAC1 en el que ha asegurado que la inquilina lleva tres años pagando el alquiler en el juzgado, ya que la administración no aceptaba sus pagos.

Se ha quejado de que "el comunicado de la empresa de The Grefg en ningún momento se pronuncia sobre las condiciones de habitabilidad" y que la señora "un día le puede coger una pulmonía o la encontrarán congelada como un bloque de hielo".

Por eso, hay días de invierno que duerme en el piso de su hijo. El resto del tiempo, sigue viviendo en la que en la que tiene contrato "vitalicio", según el letrado: "Lo que marca la ley es que dura mientras ella esté viva".

Sin embargo, los jueces han decretado la sentencia de desahucio en función a la nueva ley de vivienda de Andorra, que solo permite contratos de alquiler anuales.

En su último directo, TheGrefg ha mostrado confianza en la ley, ya que parece estar de su parte, y ha vuelto a quejarse de que el salto a la prensa de este problema judicial forma parte de una estrategia para arruinar su imagen y, así, conseguir quedarse con el piso.

"Lo que no puedo hacer es pedir perdón de algo que se está contado de una forma que no es verdad, que es mentira y busca hacerme daño a mí y tergiversar los hechos y contarlos de una manera que me dejan como un verdadero psicópata".

"Da igual lo que explique, al final lo que prevalece es lo que diga la ley, que considero que la respeto bastante", ha añadido, decidiendo no dar muchas más explicaciones, ya que "pueden ser usadas en su contra" en el juicio que aún se tiene que celebrar.