Turull considera que el PSOE incumplirá el pacto de investidura si no hay una ley de amnistía "integral" y "para todos"

Un día después de que Junts Per Catalunya votase "no" en el Congreso a la aprobación de la ley de amnistía, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este miércoles al PSOE que incumplirá el acuerdo de investidura si no hay una ley de amnistía "integral y de aplicación inmediata". Así lo ha manifestado en una entrevista en Rac1. En tono conciliador ha negado que esta afirmación sea una amenaza, y acto seguido, ha pedido concentrarse en buscar soluciones.

Al mismo tiempo que Turull considera que es “posible" llegar a un acuerdo entre Junts y PSOE y lograr un texto que recoja sus aspiraciones, ha abierto la puerta a dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez si finalmente no hay amnistía.

"Lo que acordamos con el PSOE era resolver un conflicto político, y la base era la ley de amnistía. Si esta base falla, ya no hace falta que lleguemos a todo lo demás", ha advertido. El motivo principal es que Junts descarta aprobar la ley si no se hace caso a sus reclamaciones, ya que el texto actualmente "deja a mucha gente fuera y no se está cumpliendo lo que acordamos con el PSOE".

Entre los nombres que, según Turull, el actual redactado de la ley dejaría fuera están Carles Puigdemont y Marta Rovira, pero también, ha explicado que "muchas causas vinculadas a los CDRs, el terrorismo de baja intensidad o el tema de Volhov" también quedarían fuera del alcance del texto.

Por ello, ha insistido en que se ha de "sellar" de manera urgente "todas las vías de agua abiertas a la ley, que antes no estaban, pero que han ido abriendo a martillazos". Por este motivo, el secretario general de Junts ha hablado con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en las últimas horas, y ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para consensuar los cambios necesarios. Turull ha advertido a los socialistas que "tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto".

Turull, por tanto, ha insistido en seguir negociando el texto, a partir de ahora en comisión, para "compatibilizar los intereses" y garantizar que la amnistía es "integral y de aplicación inmediata". Finalmente ha concluido que "hace dos meses y medio que los jueces se ríen en nuestra cara".

Turull ha justificado el voto contrario de Junts a la ley argumentando que “con unos tribunales normales, sería una buena ley, pero con todo lo que hemos visto en estos últimos dos meses y medio necesitamos blindarla mucho más". Por este motivo, ha avisado de que en ningún caso aprobarán la ley con el texto actual, sin añadir enmiendas para blindarla mejor.