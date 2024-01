Critican al 'streamer' Komanche por hacer un directo comentando las fotos de sus seguidoras: "Te lo comía todo"

"Día 28 del año buscando novia culona", así ha titulado el streamer salvadoreño Komanche uno de sus últimos directos en Twitch, calificado como "contenido explícito".

En él, se ha dedicado a ver los perfiles en redes sociales de algunas de las espectadoras conectadas y dar su opinión de una manera tan sexualizada que ha despertado el enfado de los usuarios en Twitter.

Fue un espectador casual el que mostró esta tendencia de Komanche y, desde entonces, los vídeos en los que comenta abiertamente estar cachondo por las fotos se han hecho muy virales.

pero como vas a ser tan pajero tronco https://t.co/TjPnsqW1iG pic.twitter.com/it5lAyqAIz — DaniFear⚡️ (@dani_fear) January 29, 2024

"Tiene buen culo y buenas tetas también" asegura en uno de los clips que ha hecho que su nombre sea tendencia en Twitter en las últimas 24 horas, con muchos internautas comentando su deseo de que deje de hacer directos.

"Yo ya me había puesto hot, pero no puedo porque tiene esposo", añade: "Pana, que sepas si me estas viendo, que por respeto a ti, no le voy a comer el culo a tu novia. Si ese cabrón no existiera, yo soy un peligroso que le como el culo, las tetas y todo".

Un mensaje todavía más machista que la propia protagonista ha comentado asegurando que "no le molesta". Por eso, alentado, Komanche ha repetido la fórmula en su siguiente directo.

Papi hoy lali y yo vamos a prender stream pa darles más contenido bellaco como el de ayer, modo hot esta noche 😈😈😈😈 https://t.co/k14MKIsnur — Komanche 🇸🇻 (@Komanch) January 30, 2024

"Vamos a darles más contenido bellaco como el de ayer, modo hot esta noche", escribió en Twitter. Y, finalmente, cuando llegó el directo, también respondió a los tuits que se metían con él, insultándoles por su aspecto físico.

Komanche ha sido abierto en otras ocasiones por sus problemas de imagen, ya que ha recibido críticas innecesarias por su físico en el pasado. Por eso, es todavía más indignante que intente defenderse haciendo lo que a él le destrozo la salud mental.