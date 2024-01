El campo español alerta del daño por las protestas en Francia y el transporte critica al Gobierno: "Les escribimos y no responden"

Los agricultores franceses llevan dos semanas protagonizando cortes de carreteras en todo el país, imposibilitando el tránsito de miles de camiones de mercancías entre España, Francia y el resto de Europa. Las protestas han llegado a bloquear La Junquera e Irún, fronteras por donde pasan a diario 20.000 camiones, y, en algunos casos, se han destruido y quemado cargas hortofrutícolas de origen español.

El pasado viernes fue, hasta la fecha, el día más grave de los bloqueos, con 189 puntos en la geografía francesa por los que no se podía transitar. Y este "lunes negro" al menos 800 tractores han bloqueado los accesos a París, y decenas más han protagonizado cortes de tráfico alrededor de las principales ciudades francesas.

Las fuerzas del orden no han impedido tal asedio a París, pue había orden de dejar actuar mientras se respetasen "los bienes y las personas", pero sí se intervendría si los tractores tratan de entrar en París, o en los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly.

El sector agroalimentario galo manifiesta así su "cólera" por sentirse los más perjudicados del empobrecimiento social. En buena parte lo achacan al incremento de los costes de producción, debido a las estrictas normas de seguridad alimentaria, pero también culpan a una "competencia desleal" de terceros países con una producción más barata gracias a una mayor laxitud en la regulación de los fitosanitarios.

Las principales organizaciones agrarias españolas y las asociaciones que representan a los transportistas por carretera han reclamado al Gobierno español una mayor implicación contra los bloqueos que afectan gravemente al movimiento de mercancías. Los agricultores han pedido la intermediación de los ministerios de Agricultura y Exteriores, y los transportistas han solicitado que el ministro del ramo, Oscar Puente, lleve a cabo algún tipo de intermediación con Francia. Alegan que ya hay fábricas afectadas por paros debido a retrasos en la llegada de material.

"Hace una semana que escribimos al ministro (Puente) para pedirle que hiciera algo y no nos ha respondido. Cuando el ministro de Transporte no hace una declaración ni da intención de mediar, lo que pone de relieve que no le importamos mucho", ha lamentado Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Astic. También han escrito cartas a Óscar Puente desde gobiernos regionales como el murciano, gravemente afectado por la difícil situación de sus transportistas en territorio francés. "La huelga que están desarrollando los agricultores franceses está afectando gravemente a nuestras empresas exportadoras, además del grave perjuicio económico para las empresas transportistas y el personal para los camioneros, que están sufriendo en primera persona las graves consecuencias de esta huelga, llegando algunos de ellos a temer por su integridad física", argumentan.

Agricultores cortan una carretera cerca de París con balas de paja EFE

La situación de los bloqueos de carreteras en Francia empieza a ser dramática también para quienes tienen que exportar mercancías perecederas. Así lo manifiesta Andrés Góngora, portavoz del sector hortofrutícola de COAG: "Tenemos los almacenes muy llenos por la ola de calor, y mucho producto no está pudiendo salir. Si esta situación se alarga hoy y mañana, debido al bloqueo del retorno de camiones, se va a tener que tirar mercancía de perecederos. Ahora mismo fundamentalmente berenjena, pepino y tomates".

La protesta francesa tiene, de momento, carácter indefinido, a pesar de las reuniones de los sindicatos agrarios con el primer ministro, el recién nombrado Gabriel Attal, que se ha ofrecido presionar en la UE para frenar los acuerdos de libre mercado con Ucrania o Mercosur, que hunden los precios, a garantizar por ley que ningún agricultor galo venda a pérdidas y a mantener la ayuda al diesel. Medidas consideradas, sin embargo, insuficientes por las organizaciones convocantes de las protestas.

Por su parte el presidente, Emmanuel Macron, ha prometido que pedirá el jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cambios en la política agraria, en particular sobre las reglas de barbecho y la entrada de productos ucranianos, para afrontar la crisis con el sector.

"Competencia desleal ninguna"

En este sentido, desde España la vicesecretaria de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Montse Cortiñas, ha valorado de "impresentables" las declaraciones del primer ministro galo, Gabriel Attal, sugiriendo que los agricultores españoles incurren en competencia desleal con los franceses. Para Cortiñas, lo mínimo esperable de un primer ministro es que "por lo menos conozca la norma europea y que se atenga a la verdad", ha asegurado a 20minutos. Reflejando el visible enfado del sector agrícola español, la portavoz de UPA alega que "los agricultores españoles utilizan los mismos productos y técnicas que los franceses. Con lo cual competencia desleal ninguna".

La portavoz de UPA ha lamentado que un primer ministro, por muy negra que tenga la situación interna, haga uso de la mentira: "Más cuando se produce la destrucción de productos españoles y se impide que circulen libremente nuestras mercancías, con el perjuicio que eso supone para nuestro sector", ha denunciado.

En este sentido, también desde COAG, Andrés Góngora, ha lamentado las "falsas acusaciones del primer ministro francés", al que ha acusado de tener "poca vergüenza" y una gran "desfachatez".

"Nosotros tenemos las mismas normas de producción tanto a nivel ambiental como en fitosanitarios, lo que ha hecho es engañar a la opinión pública para convencer a sus agricultores de que el gobierno francés es un aliado y se olvida de que también España tiene importaciones de Francia. Nos inunda la patata, la leche cruda de vaca o las manzanas", ha sostenido. Sobre si que los temporeros cobran menos en España o el acceso al agua por desaladoras, que abarataría el producto, Góngora puntualiza que la normativa laboral española sigue las reglas europeas y las desaladoras han requerido de inversiones millonarias.

Protestas en media europa

Sin embargo, los franceses no son los únicos agricultores europeos que están movilizados en protestas este enero. También han cortado carreteras tractores en Rumanía, Polonia o Bélgica y Alemania, casi todos por el decaimiento de ayudas fiscales al diésel. Las organizaciones agrarias españolas, por su parte, aseguran que hay reivindicaciones comunes a todos que podrían hacer que también en España se convocaran movilizaciones contra el empobrecimiento y en favor de una PAC más clara y unas normas ambientales más consensuadas con el sector, para lo que mantendrán una nueva reunión conjunta este martes.