Así es Candela, la discreta hija de José Coronado y Mónica Molina

La relación entre José Coronado y Mónica Molina fue más bien corta, a duras penas llegando alos dos años de amor. Y eso que de por sí estuvo llena de altibajos. El intérprete acababa de romper con la modelo Esther Cañadas, con la que había salido unos meses, en el 2000 cuando conoció poco después en un desfile del diseñador Roberto Torretta a la hija del gran Antonio Molina. Comenzaban su noviazgo aquel mismo 2001.

Antes del primer aniversario de su amor, sin embargo, se distanciaban. Arreglarían las cosas entre ellos a principios de 2022, con ambos de hecho acudiendo juntos a la gala de los Goya, en la que el intérprete entregaba el galardón a mejor actriz protagonista —que se llevó Pilar López de Ayala por Juana la Loca— y, a mediados de diciembre de aquel año nacía su hija, a la que bautizaron como Candela.

Para José Coronado era su segundo bebé después de haber tenido a su hijo, Nicolás Coronado, en 1988, fruto de su relación con la modelo Paola Dominguín, hija de Lucía Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín. Sin embargo, para Mónica Molina era su primera hija, además de sería la única. De hecho, muy poco se conoce de la vida privada de Mónica, un rasgo que ha sabido inculcarle a su pequeña.

Porque apenas tres meses después de dar a luz, Mónica se separaba de José Coronado para siempre. Tras ello, los primeros años de su vida la joven Candela vivió con su madre, aunque siempre guardando una buena relación tanto con su padre como con su hermano mayor. También llegó a vivir con ambos hasta que Nicolás se independizó, aprovechando además el tiempo en que su madre tenía que hacer giras.

Ha sido criada, por tanto, rodeada en sendas familias por todo tipo de artistas, desde intérpretes como Ángela o Micky Molina a diseñadoras y modelos como Bimba Bosé, creadoras plásticas como Lucía y Palito Dominguín o, incluso si ha querido en algún momento hacer algo de historia familiar en su árbol genealógico, poetas como Michi Panero, que estuvo casado con su tía Paula Molina.

Aun así, y gracias a ese aprendizaje de una vida discreta y hermética a pesar de la llegada de las redes sociales que le ha inculcado su madre, apenas se conocen datos de la vida de Candela, quien hace un mes cumplía 21 años. En una entrevista concedida al ABC en el año 2017, José Coronado bromeó sobre el futuro de su hija: "Hace un año quería ser cantante, hace seis meses, veterinaria y ahora dice que actriz... El año que viene, informática".

Con respecto a si estaba "predestinada" a la interpretación, añadió: "Es el tópico de siempre, pero primero tiene que estudiar, hacer una carrera. Lo único que quiero es que sea feliz. Yo no tenía genes de ningún tipo. Mi padre era ingeniero y mi madre, ama de casa. No había nadie cercano que fuera actor". Dos meses después de aquella entrevista, el actor sufría un infarto por el que precisamente, se unió aun más a su hija, que fue uno de sus mayores apoyos, gracias a los cuales pudo dejar de fumar y comenzar a hacer más ejercicio.

Porque, por supuesto, Candela es también hija de su generación. En su cuenta de Instagram pública—aunque es muy posible que tenga otra de carácter privado— apenas si tiene cuatro publicaciones y multitud de stories destacadas, lo que no ha sido óbice para que tenga a día de hoy más de 6.750 seguidores.

Gracias a esta cuenta y a algunas palabras de su padre se saben más detalles sobre su vida privada, como que es una chica deportista, muy amiga de sus amigas y con las que suele bastante salir de fiesta, enamorada de sus mascotas y de tener diferentes looks, tanto elegantes como más urbanos, dependiendo de la ocasión, y que tiene en su costado izquierdo un tatuaje: apenas la silueta de una corona, parecida o acaso inspirada en las del pintor norteamericano Jean-Michel Basquiat, y que a buen seguro es un homenaje tanto a su apellido como toda su familia paterna.

Además, por la visita que hizo en noviembre de 2020 el actor al programa La Resistencia se sabe que David Broncano es uno de sus "ídolos", así como en una entrevista con El País José Coronado dio a conocer sus métodos de enseñanza: "Hijo o hija, debes aportar la misma libertad a uno que al otro. Lo que me parecía bien para mi hijo, me tiene que parecer igual de bien para ella. Es lo justo. Yo no sé ser jefe, no sé castigar. Ya no tengo edad, ni voy a aprender. Lo mío es llegar a pactos".

Por su parte, y más reservada, su madre también es alguien muy cercano a su hija. Lo es, además, prácticamente desde que nació. De ahí que nada más tenerla le dedicase una canción: Nana para Candela, de su disco De cal y arena.