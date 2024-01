"Lo que no vale es denunciar al año": la polémica reacción de José Coronado a las acusaciones contra Carlos Vermut

Anoche tuvo lugar una nueva gala de los Premios Feroz, entregados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Forzosamente tuvo que ser una ceremonia marcada por lo ocurrido horas antes, cuando El País publicó una investigación en la que se cruzaban hasta tres acusaciones contra el director Carlos Vermut por violencia sexual. El director de Magical Girl, que justamente el año antes había tenido presencia en los premios nacionales por Mantícora, avivó el malestar por los posibles abusos dentro de la industria del cine.

María Guerra, presidenta de la asociación, hizo referencia a lo ocurrido en su discurso, y en general las figuras invitadas mostraron una común consternación por los testimonios de esas tres mujeres. Sin embargo, la reacción de José Coronado está dando bastante que hablar en redes sociales. El intérprete había acudido a la gala en calidad de nominado a Mejor actor de reparto por Cerrar los ojos (el premio acabó siendo para La Dani, presente en Te estoy amando locamente), y fue preguntado por Europa Press junto a su compañero en el film de Víctor Erice, Manolo Solo (nominado a su vez a Mejor actor protagonista).

Solo lo perdió a su vez contra David Verdaguer (protagonista de Saben aquell), y aunque ambos se pusieron de parte de las mujeres, la reacción particular de Coronado ha sido entendida como inapropiada. Y es que el veterano actor se vio en la necesidad de cuestionar el momento en que víctimas de violencia sexual debían denunciar a sus agresores. “En cualquier caso, yo lo que pienso es que hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año, o a los dos años… Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había. Por tanto hay que denunciar al segundo uno”, dijo.

Al entrar a valorar el artículo Coronado repuso que “sería mejor que no apareciesen estas noticias”. “Pero bueno, de ellas también se aprende y, por supuesto, apoyando a todo el que se sienta agredido y la que se sienta agredida, claro que sí”. “En estos años se han dado pasos de gigante”, concluía. Las declaraciones de Coronado están siendo muy criticadas en Twitter, destacando la reacción de una abogada penalista llamada Carla Vall, que escribió con sarcasmo: “El Código penal tiene una prescripción de 10 años, pero seguiremos el Código Coronado. Gracias, José”.

El Código penal tiene una prescripción de 10 años, pero seguiremos el Código Coronado. Gracias, José. https://t.co/S4cSkEj7Xn — Carla Vall i Duran (@CarlaVall) January 27, 2024

