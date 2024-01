Carlos Vermut, acusado de violencia sexual por tres mujeres

El director de cine Carlos Vermut habría sacado ventaja de su posición en la industria española para tener relaciones sexuales violentas no consentidas con hasta tres mujeres, cuyos testimonios recoge hoy El País.

La investigación ha sido desarrollada por Gregorio Belinchón, Ana Marcos y Elena Reina, y apunta a unos sucesos ocurridos entre 2014 y 2022, seguidamente a que el cineasta madrileño despuntara con el éxito crítico de Magical Girl (Concha de Oro y Mejor dirección en el Festival de San Sebastián). Las mujeres han querido permanecer en el anonimato, pues todas trabajan en el sector y temen represalias.

Una de ellas era estudiante de cine, otra empleada de una película suya y la tercera igualmente trabajadora del sector cultural. Sus testimonios vienen refrendados con emails, fotos, chats de WhatsApp y la confirmación de hasta 31 trabajadores de la industria (entre actrices, jefes, representantes o periodistas), que afirmaban conocer lo ocurrido y aportaron nuevos datos.

También seis personas del entorno cercano de Vermut. En su día las mujeres no denunciaron a la policía porque temían perder su trabajo, o en el caso de la estudiante no llegar a conseguir uno. Todas experimentaron relaciones sexuales violentas sin consentimiento, que Vermut ha negado en declaraciones para el periódico.

El director, que en 2022 volvió a triunfar con Mantícora (nominado al Goya a Mejor dirección y guion), asegura “no ser consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer”. “He practicado sexo duro siempre de manera consentida, porque creo que es muy importante el consentimiento. Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber”, apunta.

“Me gustaría que saliera publicado que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Creo que haber tenido una vida sexual promiscua y sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas”, añade.

El primer testimonio se enclava en 2014, en vísperas del éxito de Magical Girl. La mujer explica que él y Vermut se empezaron a enrollar en su casa, y que de pronto el director “se tiró encima de mí, empezó a estrangularme”. “Yo empecé a darle patadas. Estaba muy asustada. Después de darle más patadas se apartó y me dijo algo así como: ‘No me lo merezco’. Entonces, no sé por qué, pues estaba muy descolocada, incluso le dije: ‘Vale, perdona, perdona’. Y volvió a hacer otra vez lo mismo, con la misma violencia, quiero decir. Yo ya no me pude mover, porque me placó. Es un tío muy grande, tampoco tenía posibilidad de nada”.

“Lo único que recuerdo claramente es que le pedí: ‘Por favor, ponte un preservativo, por favor, ponte un preservativo’. Cosa que no hizo”, prosigue la mujer. “Recuerdo eso porque en aquel momento estaba obsesionada con las enfermedades. Al final, fue lo único que logré decir”. Después él se habría ido de su casa. “Y yo me quedé ahí tirada. No me preguntó si estaba bien. Nada. Cogió y se fue”.

Vermut asegura que “nunca le ha pasado”. “He estrangulado a personas, sí, pero de manera consentida”. El director niega tener “conciencia de que alguien me dijese que no quería tener sexo conmigo y seguir teniéndolo”. En cuanto a la mujer, no fue hasta tiempo después que se dio cuenta de que “había sido una agresión sexual”, y cuando tiempo después se reencontraron Vermut “hizo como si no hubiera pasado nada”. Se acostaron otras veces, sin tanta violencia pero manteniendo los forcejeos. 17 personas habrían estado al tanto de este relato.

Los otros testimonios

La estudiante de cine cuenta que en 2016 tenía el número de teléfono de Vermut por una charlas que previamente había dado en su universidad. Se encontraron en las fiestas madrileñas de San Isidro y hablaron recurrentemente por teléfono, comentando los detalles del guion que entonces Vermut escribía (Quién te cantará). Un día quedaron para ver Diamond Flash (primer largometraje del director) en casa de Vermut, y al acabar la película él se habría lanzado sobre la mujer y metido la mano entre los pechos, rompiendo el enganche del sujetador. Ella se quedó inmóvil, y como reacción Vermut se levantó y empezó a gritar.

“Jamás le he arrancado una prenda a nadie para tener relaciones sexuales. Imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual. A lo mejor me acerco a ella, le puedo tocar los pechos, y si esa persona me dice que me aparte, no hago nada más. Es que depende del contexto”, replica Vermut sobre estas acusaciones.

El tercer testimonio, el de su subordinada laboral, aborda una relación esporádica de varios años. Vermut le habría prometido un empleo, y ambos mantuvieron relaciones sexuales repetidamente. “Nunca hubo una conversación previa o posterior respecto a los términos de esas relaciones”, cuenta la mujer.

“Recuerdo una situación en la que presionó mi cabeza muy fuerte contra él hasta el punto de darme arcadas, acompañado de expresiones verbales y físicas denigrantes que me hacían sentir en desventaja e inferioridad”. “En muchas ocasiones disociaba o trataba de reconducirlo para que fuera tierno, pero no lo conseguí”.

Vermut vuelve a negarlo: “No he tenido nunca necesidad de agredir a nadie ni me excitan ese tipo de prácticas, en tanto en cuanto a esa otra persona no le esté excitando. Una persona puede sentirse incómoda, creer o recordar que está siendo clara en su manera de querer parar la relación. Y a lo mejor no lo transmite de una manera en la que la otra persona lo pueda entender. También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, puede sentir miedo a agravar la situación”.

