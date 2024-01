"En dos minutos ya estoy muerto": Jordi Sabaté, enfermo de ELA, advierte de lo costoso que es vivir con esta enfermedad

Jordi Sabaté Pons fue diagnosticado hace seis años de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa, mortal y sin cura. A pesar de que esta patología no tiene tratamiento, siempre ha encontrado la fórmula para ser feliz narrando a través de redes sociales su forma de vida. Sin embargo, uno de los últimos mensajes publicados en la red social X ha causado gran preocupación: "En dos minutos estoy muerto".

Ante este inquietante mensaje, publicado junto a un vídeo, las reacciones de los internautas no se han hecho esperar. "No hagas bromas de tan mal llevar", han comentado algunos, a lo que él instado a visualizar el vídeo. En las imágenes se puede ver a Sabaté postrado en una cama -puesto que su enfermedad le impide moverse-, mientras recibe diferentes cuidados.

"Si no pagara el costoso recibo de la luz de las máquinas que me permiten respirar, en dos minutos estaría muerto", denuncia Sabaté en la grabación recordando que todo este tipo de cuidados que recibe necesitan de un gran desembolso económico al que no todos pueden hacer frente.

"Los enfermos de ELA pagamos por respirar. No es justo", espeta con tono crítico. Este, no obstante, es uno de los cientos de mensajes con los que Sabaté se ha quejado en redes sociales de las condiciones de vida para quiénes sufren esta enfermedad. Anteriormente sus críticas ya se han dirigido contra el Gobierno en reclamo de la ley ELA que nunca termina de llegar.

"Me veré obligado a pedir la eutanasia", aseguró el pasado noviembre el propio Sabaté, que vio como el cuidador que tenía a su cargo dejó su puesto de trabajo, lo que le colocó en una encrucijada. Ante la dificultad de encontrar personal "con permiso de trabajo y con experiencia", aseveró que podría recurrir a la eutanasia debido a que "no existe ninguna ayuda pública para los enfermos de ELA", señaló.