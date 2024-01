Morant y Bielsa presentan este lunes sus candidaturas a liderar el PSPV tras la salida de Puig y se medirán a Soler

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y el alcalde Mislata, Carlos Fernández Bielsa, tienen previsto presentar este lunes oficialmente sus candidaturas a la secretaría general del PSPV, lo que elevará a tres el número de aspirantes tras comunicar el diputado nacional Alejandro Soler el pasado viernes que también optará al liderazgo de la federación valenciana del PSOE, la segunda en número de militantes tras la andaluza. De este modo, si no se produce un pacto entre los candidatos, el PSPV celebrará primarias para elegir al sucesor de Ximo Puig antes del congreso extraordinario del partido, fijado para el fin de semana del 22 al 24 de marzo en Benicàssim (Castellón).

"Nos vemos el lunes", apuntó Morant al ser preguntada por su candidatura este sábado, antes de entrar en el Comité Nacional del PSPV que convocó oficialmente el congreso. La exalcaldesa de Gandia afirmó que su "empeño" en las próximas semanas se centrará en "garantizar que los errores cometidos en el pasado no se vuelvan a cumplir", en alusión velada a las luchas internas que lastraron a los socialistas valencianos tras la derrota electoral de 1995. Moran afirmó que "siempre" se debe "a la militancia" y aseguró que "no" es "la candidata de Ferraz ni de nadie". "La gente que me conoce (mis amigos, mi familia) saben que yo siempre estoy a disposición del proyecto socialista”, añadió.

Más claro fue el secretario general del partido en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, que confirmó que este lunes presentará su candidatura para la secretaría general del PSPV. "La militancia quiere un cambio en el modelo de partido para poder avanzar y progresar", defendió. Además, se mostró "abierto" a "dialogar" con el resto de candidatos: "No estamos enfrentándonos, sino intentando hacer un partido más unido", manifestó.

Por su parte, el secretario general en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, reiteró que está dispuesto a incorporar a su candidatura a "todos aquellos que quieran" con sus ideas y proyectos durante este proceso de "diálogo y escucha" que afronta el partido, con el propósito de construir un proyecto "abierto". Apuesta por "dinamizar" el partido para poner en marcha un "proyecto ganador" que recupere la Generalitat en 2027.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, durante el Comité Nacional de los socialistas valencianos. Kai Försterling / EFE

El todavía secretario general del PSPV, Ximo Puig, pidió a los candidatos a liderar la formación en la Comunitat Valenciana "la máxima responsabilidad" y que actúen "pensando en la sociedad valenciana", al tiempo que subrayó que lo importante y lo que más le preocupa en el proceso de renovación del partido "es el contenido".