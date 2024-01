Sánchez se reivindica frente a una oposición "faltona": "Nosotros no hacemos milagros, pero gestionamos mejor la economía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este sábado en un acto preelectoral en Galicia, en el que ha criticado el tono de la oposición y en el que ha sacado pecho por los supuestos éxitos económicos de su gestión.

El líder socialista ha defendido "la templanza como forma de hacer política ante los insultos" que a su juicio, usa la oposición "para desmovilizar al electorado progresista".

Sánchez, que ha hablado ante 1.200 personas en Lugo, ha calificado a sus rivales como "oposición desnortada y faltona" ante "un Gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política".

"Voy a reivindicar la templanza como forma de hacer política ante los insultos, la crispación y la ultraderecha", ha dicho ,y ha acusado a la oposición de crear "tanta cortina de humo para desmovilizar al electorado progresista".

En cuanto a su gestión, Sánchez ha dicho: "Nosotros no hacemos milagros. Acordaos de cómo acabó su milagro (de Feijóo), en la cárcel. Pero nosotros gestionamos mucho mejor la economía que la derecha. ¿Sabéis por qué? Porque la ponemos al servicio de la gente", dijo.

Sánchez ha destacado que España tiene "la tasa de paro más baja en los últimos 15 años" y ha avanzado su idea de "llenar la hucha de las pensiones" con más de 25.000 millones de euros al final de la legislatura.

"Yo recuerdo lo que pasó en la crisis financiera, recortaron el Estado del bienestar y nosotros lo que hemos hecho desde la emergencia sanitaria es reforzar el Estado del bienestar, la sanidad, la Atención Primaria, la dependencia, la protección a la mayoría social", ha dicho Sánchez.

"Ellos se pavoneaban, se pavoneaban fuera de España diciendo que iban a aprobar una reforma laboral durísima y efectivamente fue dura porque no solamente devaluó las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, sino que expulsó a millones de españoles y españolas al desempleo. Seis millones de desempleados llegamos a tener durante la crisis financiera", añadió el presidente.

"Y nosotros aprobamos con los sindicatos y también con la patronal una reforma laboral que ha hecho que estemos a punto de llegar a 21 millones de personas trabajando en nuestro país. Ellos lo que hicieron fue congelar las pensiones, el 0,25%, nosotros reconstruimos el Pacto de Toledo y hemos hecho que los jubilados y jubiladas no pierdan poder adquisitivo", sentenció el presidente en Lugo.

"Acordáos de Feijóo, hace muy poco en la campaña electoral, diciendo ante una periodista que ellos revalorizaban las pensiones y que votaban a favor de revalorizar las pensiones, y esta semana pasada, o hace dos semanas, lo volvieron a hacer en el Congreso de los diputados, votaron que no", afirmó.

"Dijeron no, es que nosotros votamos que no a la revalorización de las pensiones porque no nos gusta la amnistía, pero qué tendrá que ver la amnistía con revalorizar las pensiones, con extender el escudo social o con proteger a las familias ante el alta de los precios, o que los jóvenes tengan un transporte público gratuito", señaló.

"Por eso, reivindiquemos la política útil frente al grito estéril de aquellos que solamente ofrecen ruido y frustración y desnorte a la sociedad española en un momento tan importante de la historia de la humanidad, y no me quiero poner trascendente, pero lo es", agregó.

En clave electoral, ha dicho que "el 18 de febrero todo va a depender de esos gallegos y gallegas que no saben muy bien qué hacer, que están indecisos, no saben si ir a votar y tampoco saben muy bien a quién votar".

De todos modos, ha dicho que "más de un 70% de la población gallega quiere cambiar", por lo que su pronóstico es que "si Galicia vota, Galicia cambia y hay muchas papeletas para el cambio en Galicia, pero solo una para gobernar el cambio, que es la de José Ramón Gómez Besteiro".