Almudena Maíllo: "El salto cualitativo es que ahora llegan los mismos turistas, pero gastan más"

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, afronta su segunda legislatura al frente de una de las áreas estratégicas de la capital. Después de un año 2023 de récord, con más de 10,5 millones de visitantes, el objetivo de Consistorio es seguir en la misma línea de crecimiento y consolidar a Madrid como una ciudad referente. Durante la celebración de la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Maíllo conversa con 20minutos sobre sus planes para atraer a turistas de calidad, apostar por la sostenibilidad y dar a conocer otros espacios de la ciudad alejados del centro.

¿Le interesa a Madrid seguir creciendo hacia un turismo del lujo?A la ciudad han llegado grandes cadenas de lujo y marcas internacionales que no tenían presencia a partir de cambiar el modelo turístico. Madrid ha tenido una capacidad de atracción de inversiones hoteleras como no habíamos visto en la historia. Se han invertido casi 800 millones de euros entre los hoteles recién llegados y los que se han reconvertido, alcanzando casi un 60% de plazas de 4 y 5 estrellas. Esto nos permite atraer a ese turista que viene motivado por una serie de marcas que antes no estaban en Madrid y buscan experiencias distintas. Cuando hablamos de lujo nos referimos a disfrutar la ciudad en toda su plenitud y en todos sus barrios, no tienen por qué ser cosas caras.