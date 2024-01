Este es el pueblo de Madrid donde se venden casas de 80 metros cuadrados por menos de 70.000 euros

La vivienda en Madrid se ha vuelto prácticamente prohibitiva en los últimos años. Los alquileres se han disparado y muchas familias, antes que seguir pagando una renta mensual, prefieren comprar una casa. Sin embargo, el precio del metro cuadrado ha alcanzado los 2.042 euros de media nacional, algo que también se ha notado en la capital española, donde se ha incrementado hasta los 3.208 euros, casi un 5% más que en diciembre de 2022.

Un informe mensual elaborado por Idealista con datos recopilados durante el pasado mes de diciembre muestran la evolución de los precios en los diferentes municipios de la Comunidad. El más caro es La Moraleja, donde un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta en torno a los 430.000 euros de media. Le sigue la ciudad de Madrid, donde la misma vivienda se pagaría a 330.000 euros.

Pozuelo de Alarcón, que es el municipio con las rentas más altas de la Comunidad de Madrid, es también uno de los más caros para invertir en una propiedad. El metro cuadrado ha alcanzado los 3.800 euros de media, por lo que un piso de tamaño estándar —80 metros cuadrados— ronda los 305.000 euros de media.

El pueblo más barato de Madrid para comprar un piso

Los que no quieran o no puedan pagar estas altas cantidades tienen otras opciones más económicas en la Comunidad. Una de ellas es Fuentidueña de Tajo, un pueblo de menos de 2.000 habitantes. El metro cuadrado no alcanza los 830 euros de media, por lo que se puede comprar una casa por poco más de 66.000 euros. Otra opción también económica es Colmenar de Oreja, donde un piso de unos 80 metros cuadrados ronda los 67.000 euros.

El resto de municipios superan la barrera de los 1.000 euros por metro cuadrado. Es el caso de San Martín de Valdeiglesias, el tercer pueblo más barato de Madrid para comprar una casa, según los datos de Idealista. El metro cuadrado se coloca en los 1.109 euros, por lo que la vivienda utilizada como ejemplo costaría en este lugar unos 82.000 euros de media.