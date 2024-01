Paco León advierte a los jóvenes del problema de la pornografía usando lo que le pasó a una amiga

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes es a la adicción a la pornografía. Tanto, que algunos de ellos han llegado a aceptar como correctos comportamientos abusivos e irreales que poco tienen que ver con una relación sana.

Por ello, actores como Paco León ha querido advertir del peligro que tienen este tipo de vídeos para aquellos que estén descubriendo su sexualidad y empezando a vivirla. Así, en el programa de TVE No sé de qué me hablas, el intérprete ha asegurado que "la gente no sabe, no tiene ni idea" y que, por ello, "se creen" que lo que se ve en el porno es la realidad.

"Eso crea unos estragos muy grandes. Una amiga me contaba que había quedado con un tipo que parecía que estaba la cosa bien, muy ilusionada con el encuentro, pero dice: 'Yo creo que no tiene mucha experiencia'. Se lío la cosa como para hacerlo y dice: 'De repente unas cosas, unos tirones de pelo, unos escupitajos, una cosa sin ton ni son..'.", contó el cineasta en el programa.

Anécdotas como estas no son pocas las que muchas personas han vivido. Por ello, desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes se ha llevado un informe al Consejo de Ministros en el que se intenta crear una hoja de ruta para poder abordar el problema.

Entre las propuestas, se ha pensado en un sistema de verificación de la edad, desarrollado por la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Esta ya ha sido probada en los principales navegadores y entrará en funcionamiento el próximo verano.