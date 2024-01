Willyrex responde a las acusaciones de sus problemas con Hacienda: "Todos los años tengo que demostrar que vivo en Andorra"

El youtuber madrileño Willyrex, residente en Andorra, ha sido el último en protagonizar una polémica por sus supuestos problemas con Hacienda.

Según ha informado el medio Periódico de España, tiene tres pisos embargados en España por una supuesta deuda con la Agencia Tributaria que no ha saldado.

En el mencionado artículo, el abogado de Willyrex ha asegurado que "la información no es correcta" y, ahora, el propio creador ha respondido en su pódcast, Spicy4Tuna.

Guillermo Díaz Ibáñez, como se llama en realidad, ha comenzado recientemente un programa donde habla de sus intereses económicos con más expertos del tema que también residen en Andorra.

En la última entrega, ha querido pedir consejo a sus compañeros, enfadados con la actuación del medio de comunicación que ha publicado "información desactualizada y que no es real".

Hablando de la situación, ha asegurado que muchas de las cosas publicadas "son mentira": "Me han puesto cosas que son mentira, que son muy obvias, para que yo me pique y les conteste".

No obstante, Willyrex no ha querido detallar qué es verdad y qué es mentira. Ha dejado caer que sí es cierto que tiene "un piso vacío en Barcelona" y también que, la información que es verdadera, la han obtenido de fuentes "que no son públicas".

Aun así, ha aclarado que este año ha sido la primera vez que no ha tenido problemas con Hacienda, pues, desde que tiene 21 años, siempre ha estado bajo inspección.

"La última vez llegamos a un acuerdo o se dieron por vencidos porque seguían diciendo que yo no vivía en Andorra", se ha quejado, pues a pesar de residir allí más de 183 días al año, también está casado con una mujer andorrana y su núcleo familiar con su hija pequeña reside en el país.

Willyrex ha actuado convencido de su razón ante Hacienda, pero no ha llegado a explicar por completo la situación. Por una parte, ha comentado que ha pactado con Hacienda y, por otra, que su juicio no se ha resuelto aún.

Como sea, ha aclarado que es un proceso muy largo, en el que la Agencia Tributaria está investigando todos sus movimientos en los últimos cuatro años y que, hasta que no termine, no se puede revelar la realidad total de la situación.