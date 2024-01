Federico de Dinamarca: "Mary me dice que no siempre tengo razón y que mis palabras no son ciertas solo por ser el hombre de la casa"

Federico de Dinamarca ha pasado de caminar de forma anónima por las calles de Madrid y esperar en una parada de bus, sin escolta que lo vigilara siquiera, a estar en todas partes y al mismo tiempo.

Tres meses después de sus fotos con Genoveva Casanova en la capital de España, su madre le cedió el paso para que se convirtiera en rey: Federico X. Esto fue el 14 de enero pasado.

Al mismo tiempo, salía a la luz el libro que ha escrito junto al periodista danés Jens Andersen, Palabra de rey, en el que ambos estuvieron año y medio trabajando mano a mano.

Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, visitan el parlamento danés, situado en el palacio de Christiansborg, el pasado 15 de enero. EFE

Numerosos fragmentos del libro, que se está vendiendo a 25 ejemplares por minuto, todo un récord, están dedicados a su mujer, la reina Mary, quien ha tenido que soportar la presión de las fotos de su marido con Genoveva de manera discreta y silenciosa, al menos en público.

En el libro, Federico se refiere a Mary como "mi compañera y mi compañera de ala, por usar una expresión de piloto, y tenemos una superdinámica".

La califica como "una mujer de su tiempo" sin miedo a nada. "He aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo razón, y que mis palabras no son ciertas automáticamente solo porque soy el hombre de la casa", se puede leer.

Mary de Dinamarca en la misa con motivo del cambio de trono Getty Images

Resalta el monarca que su condición de casado es lo mejor que le podía haber pasado: "Me encanta el matrimonio, mi mujer, nuestros hijos (4) y toda la felicidad que surge de las personas que consiguen permanecer juntas y perseverar".

Destaca asimismo su buena complicidad para afrontar su agenda oficial "Nos beneficia enormemente cuando preparamos todo, desde visitas a iglesias y ceremonias de premiación hasta mesas de Año Nuevo y visitas de Estado”.

Federico hace, además, una declaración de intenciones cuando dice que quiere huir del modelo patriarcal que les inculcó a él y a su hermano Joaquín su padre, el polémico príncipe consorte Henri.

Mary de Dinamarca y la reina Letizia durante el viaje de Estado de los reyes de España a Dinamarca, en octubre pasado. Getty Images

Igualmente, no desea seguir el patrón de su madre, la reina Margarita II. va a marcar su reinado con Mary Donaldson con respecto al de su madre: "Lo vamos a hacer diferente a mi madre, tanto en la organización y administración de la Casa Real, como en cómo compaginamos familia, trabajo y tiempo libre. Mary y yo somos hijos de nuestro tiempo y hemos recibido una educación diferente a la de mi madre y a la de mi abuelo",