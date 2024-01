Acuerdo entre el Govern y sindicatos para poner fin a los recortes vigentes en educación desde 2010

El departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos presentes en la mesa sectorial se han puesto de acuerdo, después de más de dos años de negociación, para revertir definitivamente los tres últimos puntos pendientes de los recortes desde 2010.

Con este pacto, se reducen hasta dos horas lectivas a los docentes mayores de 55 años; se recupera el primer complemento salarial a los seis años (en vez de a los nueve, como ha sido hasta el momento) y se logra la equiparación salarial de todo el profesorado de Formación Profesional (FP).

Después de una lucha de más de 13 años y con muchas huelgas y movilizaciones de por medio, finalmente se ha conseguido revertir los tres últimos recortes pendientes. No obstante, USTEC ha rechazado este acuerdo ya que, según dicen, sólo representa "al 20% del personal docente no universitario de Cataluña". Además, han denunciado que "no se ha dado margen a seguir negociando con el conjunto de la mesa sectorial".

Por otro lado, solo ha aceptado el pacto la parte del profesorado de FP, pero CCOO y UGT, en cambio, sí que han dado su visto bueno.

"Un acuerdo histórico"

La portavoz de CCOO, Marga Romartínez, ha expresado que se trata de “un acuerdo histórico” que revertirá “los recortes más importantes” que se han arrastrado durante todos estos años. Romartínez también ha querido hacer hincapié en que el acuerdo más relevante “afecta a unas 40.000 personas”, es decir, “casi a la mitad de la plantilla”.

En cuanto a la reducción de jornada a los docentes mayores de 55 años, han comunicado que será de forma progresiva. Primero se empezará por los mayores de 60 años en el próximo curso 2024-2025, y seguidamente, se incluirán a los mayores de 55.

Aun así, CCOO considera que aún queda trabajo por hacer y reclaman un proceso "realmente participativo" para hacer frente a los resultados de PISA. También creen que es necesario hablar de las verdaderas consecuencias del Decreto de plantillas.