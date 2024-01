Las enfermeras catalanas en huelga anuncian una nueva reunión con Balcells mientras los técnicos sanitarios piden su "dimisión"

El descontento de los profesionales del sector de la salud en Cataluña se ha vuelto a palpar en la vía pública barcelonesa. Los técnicos sanitarios se han manifestado junto al Parlament este miércoles, el mismo día que el sindicato Infermeres de Catalunya ha anunciado que se reunirá este jueves con el conseller, Manuel Balcells. Ambos colectivos están en huelga indefinida para reclamar que sus demandas laborales se recojan en el acuerdo del tercer convenio del Instituto Catalán de la Salud (ICS).

La Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), conformada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), está a la espera de recibir a finales de semana una propuesta del Departamento de Salud de la Generalitat con cambios salariales y organizativos.

Los profesionales, en huelga indefinida desde el 8 de enero, han avisado de que no la desconvocarán si no se abordan sus peticiones y han acusado a la conselleria de boicotear el paro con el aumento de personal de servicios mínimos en los centros.

Bajo el lema "Si el ICS no paga, huelga, huelga, huelga", decenas de técnicos sanitarios se han desplazado hasta el Parlament a las ocho de la mañana, coincidiendo con la celebración del pleno. ‘Sin técnicos no hay diagnósticos’ y ‘Balcells dimisión’ han sido algunas de las proclamas que más se han escuchado.

El secretario autonómico del sindicato SAE, Cristian Monclús, ha dicho que a la reunión de este lunes con Balcells sirvió para que se comprometiera a hacer una propuesta económica y organizativa, así como a continuar negociando la subida de nivel que piden los trabajadores.

Lo que valorarán más, ha subrayado, son las propuestas económicas. "Es imposible parar esta huelga, sobre todo, si no hay propuestas económicas sobre la mesa", ha señalado. Además, ha denunciado que 17 años después del segundo acuerdo del ICS, los técnicos superiores sanitarios o los TCAES de los CAPS y CUAPS cobran solo 8 euros más al mes. “No podemos continuar trabajando con estas condiciones laborales”, ha destacado.

Èrica de la Serna, técnica superior sanitaria que trabaja en un laboratorio, ha asegurado que el Departamento de Salud les ha "ninguneado" y ha lamentado que de toda la partida destinada en el tercer acuerdo del ICS, solo un 0,18% corresponde al colectivo de técnicos sanitarios.

Los profesionales piden a la conselleria que se les suba a la categoría B y dicen que mientras no sea posible, se les dé un complemento económico para compensarles. También piden pasar del nivel 17 al 19 y que se les mejoren los complementos específicos.

El conseller, al llegar al Parlament, ha saludado a los líderes sindicalistas, que le han recibido con gritos en su contra. Tras protestar frente a la cámara catalana, los manifestantes se han desplazado hasta la plaza Sant Jaume, donde está el Palau de la Generalitat.

Balcells recuerda que "no tienen representación"

Durante el pleno del Parlament, Balcells ha defendido que el del Instituto Catalán de la Salud es un "gran acuerdo" y ha recordado que ha sido firmado por 13 de los 15 delegados sindicales. En cambio, ha señalado, la huelga de enfermeras y técnicos sanitarios ha sido convocada por "sindicatos que no tienen representación en la mesa de negociación".

El titular de Salud se ha comprometido a abordar las cuestiones "profesionales", pero ha apuntado que hay que hacerlo "con serenidad". También ha reivindicado que durante 2023 pusieron "800 millones de euros en mejoras sobre la mesa" para los trabajadores del sector.

El diputado de Junts Jordi Fàbrega ha recordado que este miércoles se cumplen 43 días de huelga indefinida del colectivo de enfermería y como, con la de técnicos, "se lanzan analíticas" a la basura. Por eso, ha preguntado al conseller si fue "buena idea" no reunirse con los sindicatos convocantes durante la Navidad.

Balcells ha respondido que abordan el "malestar" y ha asegurado que no tiene que ver solo con el aspecto salarial, sino con el "desarrollo profesional". Si bien no ha querido "minimizar la huelga", ha insistido en que sus convocantes no tienen representación sindical.